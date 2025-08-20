最近、お腹の調子がイマイチ…。やたらとお腹が空くし、疲れやすい。ガスも止まらないような気がする。

原因を知りたくてとりあえずネットにキーワードを打ち込んでみる人は多いのではないでしょうか。

そこで出会ったのが「寄生虫」の文字と、「寄生虫洗浄すれば治るよ」というなんとも信じ難い言葉。あなたならどうします？

実は、ネットの世界にはこのような情報があって、「パラサイトクレンズ（寄生虫洗浄）」が密かなブームになっているらしいのです。

でも結論から言わせてください。必要ありません。

IFLSが注意喚起的な記事を出していました。

そもそも寄生虫って？

寄生虫は、宿主に取りついて栄養を奪いながら生きる生物。人間に感染するタイプは大きく3種類あります。

外部寄生虫：ダニやノミ、ハエの幼虫など原虫：単細胞の微生物。マラリアを引き起こす マラリア原虫やジアルジアが代表格蠕虫（ぜんちゅう）：いわゆるワーム系。サナダムシや回虫など

パラサイトクレンズは、このうち腸内に潜むワームや原生動物を想定しているみたい。感染の症状には、腹痛、膨満感、下痢、ガス、吐き気、嘔吐、肛門のかゆみなどが挙げられますしね。

そこで、「寄生虫を出して健康を取り戻そう」というアイデアにつながっているようです。

クレンズで本当に寄生虫が消える？

答えはNO。

Nebraska Medicineの消化器専門医のピーター・マノン博士はこう話します。

平均的な人が腸に寄生虫を抱えて歩いている可能性は低い。寄生虫クレンズの有用性には疑問を持ちます。

つまり、「症状＝寄生虫」と短絡的に考えるのは間違い。感染を疑う場合は、医師に相談して血液や便の検査を受けるのが唯一の正解です。

サプリや食事制限は危険な遠回り

クレンズ推しの人々は、ニガヨモギや特定食品の除去を勧めます。確かにニガヨモギは抗寄生虫作用を示す研究もありますが、ほとんどが試験管内や動物実験レベル。人間での有効性は証明されていません。

さらにサプリはFDA（米食品医薬品局）の承認なしに市場に出せるため、安全性や有効性は保証されません。成分がラベル通りに入っているかすら不明。薬との相互作用も未知数です。

「寄生虫を食事で追い出す」理論も科学的根拠はありません。

唯一信頼できる治療法は薬

もし正式に感染が確認されれば、医師は抗寄生虫薬を処方します。

寄生虫を麻痺させる、成長を止める、成体や卵を殺す――薬の種類はさまざまですが、中には1回の服用で済むものもあります。

つまり、サプリに大金をつぎ込み食事制限に耐えるより、ずっと簡単で効果的なんですよね。

というわけで、不調を感じたら、それが病気だとしても寄生虫だとしても、やっぱり病院に行ったほうがいいんです。

ちなみに、寄生虫といえば、日本では自分のお腹の中でサナダムシを育てていた「カイチュウ博士」こと藤田紘一郎さんが有名です。同氏は、サナダムシは人間の体に悪さをしないと主張し、それを証明するために自身の腸内で2年ほど飼育（？ ）していました（サナダムシは腸内で天寿を全う）。ご本人も2021年に逝去されたのですが、「寄生虫クレンズ」の話をしたら、どんなコメントをもらえたのかな、なんて思いました。

Source: IFLS