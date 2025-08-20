¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²£ÉÍ¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ¼ç¾¡Öº£¤Ï°ìÀ¸¹â¹»Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×·ãÆ®°ìÌëÌÀ¤±¡¡À»ÃÏ¤Ë´¶¼Õ
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¿ÀÆàÀîÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£±£¹Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿²£ÉÍ¤¬£²£°Æü¡¢ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é²£ÉÍ¤Ø¤Îµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¸©´ôÉì¾¦¤È¤Î°ìÀï¤ÏÇòÇ®¤·¤¿Îò»ËÅªÌ¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë£·¡Ý£¸¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¼ç¾¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Öµã¤¯Í½Äê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÂ¼ÅÄ¡Ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æ¡ÄºÇ¸å¤ÏÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ìó£±¤«·î¤ò²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î½É¼Ë¤À¡£¡Öµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï½Õ²Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯²Æ¤«¤éÌ¾Ìç¤Î¼ç¾¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¿Ê³ØÍ½Äê¤Ç¡¢¼¡¤ÏÂç³ØÌîµå¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ìÀ¸¹â¹»Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¹Ã»Ò±à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¹Ã»Ò±à¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼«¤é¤ò°é¤ó¤ÀÀ»ÃÏ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤ÎÎé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£