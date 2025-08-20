男性７人組アイドルグループ「ＩＭＰ．」の影山拓也が２０日、都内で舞台「星列車で行こう」（１０月４〜２６日＝東京・新橋演舞場、１０月３０日〜１１月９日＝大阪松竹座、演出・坂東玉三郎）の記者会見に出席した。

夢が見つかるという伝説を持つ星列車に乗車する若者を描いた物語。昨年に京都・南座などで初上演され、大盛況となったことから再演が決まり、影山は「とても光栄に思います」と歓喜した。

歌唱シーンが見どころとなっており「僕自身、初演のときに本番期間中でも玉三郎さんから歌唱の指導をしていただいた。稽古だけじゃなくて本番が始まってからも成長させてもらったという感触がある」と回想。「今回も（玉三郎と）ご一緒させていただくので、去年よりもパワーアップした歌唱をお届けしたいですし、どういう曲が追加されるのかされないのか、個人的にワクワクしていますね」と胸を躍らせた。

昨年も玉三郎から演技の助言をもらったといい「玉三郎さんに指導していただいてるんだことが衝撃的過ぎて、緊張が勝っていたかも知れないですね」と苦笑い。それでも、「いろいろ大事なことを指導していただいて、僕の中にはしまってある。今でも意識しているのはただただセリフを言うんじゃなくて、自分の中でイメージして画（え）が浮かんでから発しなさいというのが印象に残っていて、個人の俳優としてのお仕事のときでもそれは意識してやらせていただいてます」と明かしていた。