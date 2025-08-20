将棋の永瀬拓矢九段が藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将＝に挑む第６６期王位戦七番勝負第４局が２０日、福岡・宗像市の「宗像ユリックス」で前日から指し継がれ、永瀬が１３０手で藤井を下して棋戦初勝利。第３局まで３連勝していた藤井の６期連続戴冠は次局以降へとお預けになった。

永瀬が一矢を報いた。午前９時過ぎに７２手目の封じ手を開封。当初は五分の形勢だったが、中盤から盤上をリードする展開とすると、危なげなくゴールへと突き進んだ。前日は天井のスピーカーから無関係な男女の音声が流れ込むアクシデントにより、対局が中断されるアクシデントがあったが、影響を感じさせなかった。

対藤井のタイトル戦七番勝負は昨年度（今年１、２月）の第７４期王将戦、今年度（同４、５月）の第８３期名人戦に次ぐ３度目。いずれも開幕３連敗を喫し、第４局で一矢を報いてはいるが、第５局で敗退となっている。なお２０年度（２１年１〜３月）の第７０期王将戦でも渡辺明王将（当時）に３連敗から第４局で初勝利。第５局も勝利したが、第６局で敗れている。

次局は今月２６、２７日に徳島市の料亭「渭水苑」（いすいえん）で指される。永瀬は三度目の正直で、●●●〇●のジンクス打破、そして崖っぷちからの棋戦初タイトルを手にすることができるか。

永瀬九段「角換わりの定跡系で手順を入れ替えるのが工夫だった。（序盤は）ペースを落とし駒組みにして王様を少し囲える展開までいったが、固くなっているか微妙だったので、指してみないと分からないと思っていた。（勝利で）次局へつなげることができた。しっかり準備したい」

藤井王位「中盤戦はかなり選択肢が多く、難しい将棋になった。（次局へ）しっかりと切り替えて頑張りたい」