日本人殺害事件で、拘束された男は「約2300万円の報酬で指示された」と話しています。

◇

事件は、一瞬の出来事でした。

その様子を捉えた映像に映っていたのは、ゆっくりと止まる白いタクシー。2人が車を降りた、ほんの数秒後。人が倒れたように見え、周りの人が逃げ出します。約30秒後、バイクに乗った2人組が現場から去って行きました。

亡くなったのは、静岡出身のナカヤマ・アキノブさん（41）と、福岡出身のサトリ・ヒデアキさん（53）。

その後、拘束されたのは、フィリピン人のアルバート・マナバット容疑者と、アベル・マナバット容疑者。2人は、兄弟です。

アルバート容疑者が弟で、銃撃したとみられる実行役。アベル容疑者が兄で、亡くなった日本人2人のツアーガイドをしていたといいます。

地元当局などによると、その兄の供述から浮上したのが、事件の首謀者の存在。

兄・アベル容疑者

「日本人から900万ペソ（約2300万円）の報酬で殺害を指示された」

首謀者は、日本在住の日本人と主張。報酬は約2300万円。兄弟に、こう指示したといいます。

日本人の首謀者

「日本人2人が（フィリピンに）来るので、彼らを迎えに行ったあとに殺害する計画を考えろ」

地元当局は、首謀者と兄弟の関係について、首謀者の日本人がフィリピンを訪れた際に運転手を務めていたのが、ツアーガイドの兄・アベル容疑者だったと説明しています。

指示を受けたという兄弟は前金として1万ペソ、日本円で2万6000円ほどを受け取ったといい、事前に銃撃場所を下見していたことも判明。日本人2人の行動を事前に調べていたのでしょうか。

兄弟の他、容疑者は少なくとももう1人。バイクの2人組のうちの1人が現在も逃走していて、行方はわかっていません。

地元当局は、計画的な犯行との見方を強め、事件の全容解明に向け、捜査しています。