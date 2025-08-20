体重70kg→50kgに減量成功。ルールは２つだけ【簡単ダイエット】の内容とは
ダイエットに取り組んでみたものの、「途中で挫折してしまった」、「リバウンドしてしまった」などの失敗を繰り返す方は少なくないと思います。そこで確実にダイエットを成功させるために参考にしたいのが、体重70kg→50kgと20kgの減量に成功した韓国の人気YouTuberのジェシが実践した【簡単ダイエット】です。
２つのルールでダイエットを生活の一部に
ダイエットを実践する中で一番の課題になるのがリバウンド。それを避けるためにも、ジェシはまず無理のない範囲での食事管理と運動かを習慣にすることで「ダイエットを生活の一部にすることから始めた」と明かしてます。そんなジェシが実践した２つのルールを詳しく見ていきましょう。
食事は極端な制限をするほどリバウンドのリスクを招くので、とにかく“無理のない範囲で”が鉄則。中でも「好物はランチのタイミングで食べるようにしていた」とジェシは振り返っています。
具体的なメニュー例は「朝食：バナナ１本、豆乳コップ１杯、りんご１個 ランチ：魚＆海藻類、肉（脂身の少ない部位）、豆腐 夕食：ヘルシーバー、鶏のささみ100g」とのこと。朝食は消化に良いものをチョイスして食べ過ぎないように注意し、ランチは特に制約なく食べてOKだけれどタンパク質は必ず１種類摂取すること、そして夕食は１日の調整でなるべく軽めにすませるというのが基本でした。
メニューだけ見ると、全体的には少々キツい内容です。また、「どうしても甘いものを食べたい」というときは、シリアルに牛乳を注いで冷凍フルーツを投入した低カロリーな簡単スイーツで満足感を得るようにしていたそう。そして、食事と同じくらい「とにかくこまめに水分を摂ることがとても大切」とも語っています。
【運動】短時間で良いので、家でできる簡単な運動を習慣にする
運動については「１日２時間運動する！」と現実とかけ離れた目標を決めてプレッシャーに押しつぶされないように、「１日10分でもいい」と甘めに設定。家の中でできるストレッチや簡単なエクササイズから気軽に始めることを推奨しています。
例えば、ジェシのYouTubeチャンネルでは10分間でできる簡単エクササイズを紹介する日本語字幕付の動画も配信されていますので、それを見ながら運動するのもおすすめ。しかも、ジェシが配信しているエクササイズは何か道具を用意する必要もなく、とても簡単な内容となっているので、ぜひトライしてみましょう。
20kg減量とまではいかなくても「３〜５kgくらい減量したい」と考えている方にとって、ジェシが実践したルールはとても役立つこと間違いなし。無理のないダイエットはリバウンドの可能性が低いことはもちろん、健康面でも悪影響は少ないのも魅力です。ぜひダイエットのヒントにしてみてくださいね。
