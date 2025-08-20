自分としてはコンプレックスだけど…。意外と男性が「気にしていないこと」
誰しもコンプレックスを感じている部分がありますが、それを理由に「彼から嫌われるのでは？」と感じてしまうことありませんか？
そこで今回は、自分としてはコンプレックスだけど、意外と男性が「気にしていないこと」について紹介します。
｜恋愛経験が少ないこと
恋愛経験が少ないことにコンプレックスを感じる女性は少なくありません。
でも、男性は意外と恋愛経験が少ないことを魅力に感じるもので、逆に恋愛経験が豊富な女性に対して気後れするものなのです。
｜体型や見た目の雰囲気
体型や見た目の雰囲気をコンプレックスに感じる女性は少なくありませんが、意外と男性は気にしていないものです。
なぜなら、男性にとって「好きになった女性がタイプ」なので、体型や見た目の雰囲気まで含めて女性のことを好きになっているから。
また、そういった外見のことよりも内面を重視する男性は少なくないということも頭に入れておきましょう。
｜家事が苦手なこと
料理や掃除などの家事が苦手なことをコンプレックスに感じる女性は少なくないですが、この点もあまり男性は気にしないでしょう。
男性の中には「自分が家事をするから全然大丈夫」という考え方の人もいます。
また、家事を上手になろうと努力したり、男性が家事するのをサポートしたりといった健気な姿にキュンとする男性は少なくないのです。
コンプレックスと感じているのは自分だけで、彼氏は意に介していないことって実はよくあることなので、ぜひ自信を持って彼氏との関係を育んでいきましょうね。
