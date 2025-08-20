鹿児島市の郵便局でうそ電話詐欺の被害を未然に防いだとして、郵便局の女性社員に警察から感謝状が贈られました。



鹿児島中央警察署から感謝状が贈られたのは鹿児島市の下荒田一郵便局の岩川 奈々さんです。



岩川さんは6月下旬、郵便局の窓口で20代の女性が携帯電話で誰かと話しながら79万円を送金しようとしていることを不審に思い、電話の相手にわからないように筆談で送金の理由を聞きました。





女性が「兵庫県警からお金を要求されている」と説明したことから詐欺の可能性が高いと判断し上司に報告の上、警察に通報。詐欺を未然に防ぎました。(鹿児島下荒田一郵便局・岩川奈々さん)「警察からの振り込みの電話はないことなので、女性も怖がっているような感じはあったのでそれで声をかけた。(詐欺は)未然に防げることなのでこれからも心がけていこうと思う」(中央警察署地域安全対策官・茗ヶ迫典昭警視)「うそ電話詐欺を1人1人が気をつけるとともに、金融機関の人の声かけが非常に大事。今後も金融機関の人たちと一緒にうそ電話詐欺の未然防止に努めたい」県警によりますと、2025年に入り県内ではうそ電話詐欺の被害が164件確認され、被害額は約5億5500万円に上っています。2024年の同じ時期に比べ被害額は約4億3000万円増えているということです。