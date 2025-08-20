フリスク並の超小型カメラ「Recollo」。こう見えて動画も撮れる多機能さがウリです

このまるでオモチャにも思える小粒なカメラは、ラナップから発売された多機能ミニカメラの「Recollo（レコロ）」（6980円）。フリスクよりもコンパクトなボディに写真撮影、動画撮影、音声録音などの多彩な機能が詰め込まれています。

本体サイズは42.4×28.7×28.5mmで、重さはわずか約18g。指でつまんで持てるほど超コンパクトで、付属のキーリングやストラップを取り付ければキーホルダー感覚で持ち運ぶことが可能です。

ニュっとレンズの伸びた、しっかりとカメラらしい見た目はコンパクトさも相まって、2000年代初期のトイデジタルカメラのような愛くるしいデザイン。ボディカラーはブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの4色がラインナップされています。

写真撮影は普通のデジカメと同様に、シャッター（撮影ボタン）を押せば撮影が完了し、修正後：1920×1080の写真をJPG形式で保存。撮影距離は30cm〜、シャッタースピードは1／100〜1／60、ISO感度は100〜400（オート）となっており、薄暗いシーンではLEDフラッシュでの撮影も有効です（1.5mまで）。

動画撮影においては1920×1080 30fpsの動画をAVI形式にて保存。連続撮影時間は約70分となっています。

写真、動画撮影とも赤、緑、青、セピア、モノクロの5パターンのエフェクトがかかるエフェクトモードを搭載。エフェクトモードを搭載。セピアやモノクロなら、レトロな写真や動画が楽しめます。

また、音声録音も可能でWAV形式にてデータを記録。会議用のボイスレコーダーや、自分用のボイスメモとしても活躍します。

撮影した写真や動画は、背面にある0.96インチ、LCD80×160ピクセルの液晶ですぐに確認することが可能。付属のUSB-C to Cケーブルを使えば撮影データをPCやAndroidスマホに転送することができ（iPhoneは未対応）、大きな画面で確認することもできます。

なお、本体に内蔵メモリはなく、記録データはカメラ本体に挿してあるmicroSDカード（4GB）に記録。一度で沢山の動画や写真を撮りたい人は、最大128GBのmicroSDカードに対応しているので、別売りのmicroSDカードを使うのもあり。ちなみに、microSDカードを未挿入でカメラをPCに接続すると、WEBカメラとして使うこともできます（音声ナシ）。

日常の風景や旅先での思い出を、味のある写真や動画で残してくれる超コンパクトカメラ。ポケットやポーチに入れても、キーホルダーにしても邪魔にならない。お散歩もピクニックも旅行も、いつも一緒に連れ出せます！

>> ラナップ「Recollo」

＜文／&GP＞

