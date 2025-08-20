風土を感じる建築物や風景、伝統行事の写真募集！“高速バスが走る街”高速乗合バス『東京＝長岡・新潟線』運行開始40周年記念フォトコンテスト

西武バス、西武観光バス、新潟交通、越後交通は、4社共同で「“高速バスが走る街”高速乗合バス『東京＝長岡・新潟線』運行開始40周年記念フォトコンテスト」を開催。

“高速バスが走る街”高速乗合バス『東京＝長岡・新潟線』運行開始40周年記念フォトコンテスト

■募集期間

2025年8月8日(金)〜10月31日(金)

■賞品

・最優秀賞(1作品) ：東京＝長岡・新潟線 4回乗車分 無料ご招待券

・優秀賞(3作品) ：東京＝長岡・新潟線 2回乗車分 無料ご招待券

・新潟交通賞(1作品) ：ノベルティ・グッズ詰め合わせ

・越後交通賞(1作品) ：ノベルティ・グッズ詰め合わせ

・西武バス賞(1作品) ：ノベルティ・グッズ詰め合わせ

・西武観光バス賞(1作品)：ノベルティ・グッズ詰め合わせ

・参加賞(抽選) ：各社ノベルティ・グッズ

■応募条件

・応募に際しての条件はございません。

(ただし、18歳未満の場合は保護者の方の同意が必要となります)

・作品は2022年以降に撮影されたものに限ります。

・作品はJPEGもしくはPNG形式で10MB以下に限ります。

・合成・加工はできません。

(色調・明暗・シャープネス調整・トリミングは可能ですが、実物から大きくかけ離れた過度なレタッチ等は選考から除外される可能性があります)

・応募作品の著作権については応募者に帰属します。

ただし、主催者は広告宣伝物等を作成する際に応募作品を自由に使用する権利を有します。

西武バス、西武観光バス、新潟交通、越後交通は、4社共同で「“高速バスが走る街”高速乗合バス『東京＝長岡・新潟線』運行開始40周年記念フォトコンテスト」を開催します。

このコンテストは、4社共同運行の高速乗合バス「東京＝長岡・新潟線」が2025年12月に運行開始40周年を迎えることを記念し、「高速バスが走る街」をテーマに、地域の活性化に繋がる魅力の発信を目的として開催するものです。

路線の停留所がある市町村の風土を感じる建築物や風景、伝統行事など、バスを撮影した写真に限らず、写真を広く募集します。

入賞者には、最優秀賞として「東京＝長岡・新潟線」4回分の無料招待券をはじめ、各社オリジナルグッズなど豪華賞品を用意しています。

