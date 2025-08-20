懐かしのグッズが大集合！PLANT懐まつり
PLANTは、夏の思い出作りに向けたPLANTオリジナル企画として、親子が楽しめる商品やイベントを一堂に集めた「PLANT懐(なつ)まつり」を全国13府県23店舗で8月21日(木)から9月23日(火)まで開催！
PLANT「PLANT懐(なつ)まつり」
【開催店舗】
PLANT全23店舗にて
PLANTは、夏の思い出作りに向けたPLANTオリジナル企画として、
親子が楽しめる商品やイベントを一堂に集めた「PLANT懐(なつ)まつり」を全国13府県23店舗で8月21日(木)から9月23日(火)まで開催します。
昔ながらの昭和レトロ喫茶店グルメや
懐かしプリンと新発売の懐かしコーヒーゼリーも。
昭和の給食メニューも。
昭和の子供の定番駄菓子や
昭和を感じるレトロ雑貨などを催事・食品、雑貨売り場にて用意。
【お楽しみイベント】
『スマートボール』『射的、千本引き、輪投げ』『詰め放題』『けん玉チャレンジ』『懐かしビンゴ』『じゃんけん大会』などレトロで懐かしい商品やイベントを毎週末実施。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 懐かしのグッズが大集合！PLANT懐まつり appeared first on Dtimes.