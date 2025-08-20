お笑いコンビ、千鳥のノブ（45）が20日、X（旧ツイッター）を更新。

モデルでタレントのゆいちゃみこと古川結菜（20）が芸名を「ゆい小池」に改名したことに言及した。

ノブはゆいちゃみが改名を報告したポストを引用し「いい根性しとるなぁ」と称賛。「NHKでは小池さんて呼ばれるから気をつけな！」とアドバイスするとともに「一回飲みいこ」と呼びかけた。

ゆいちゃみは同日、自身のSNSで「ロンドンハーツに出演させていただき 改名しましたッ！！ ゆいちゃみ→ゆい小池になりましたあ〜」と報告。「心機一転してこれからも頑張りますッ 必ず覚えてね??wよろしくお願いします！」と呼びかけた。

19日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」にゲスト出演。「ナダル先生の進路相談」企画で、姉のタレントゆうちゃみと比較されることへの悩みを打ち明けると、「“ゆいちゃみ”良くない。もっと“ちゃみ”から離れた方がいい」「実績があるのは“小池”だけどね」と、過去に同番組でノブが改名して一時期使用した「ノブ小池」から取った芸名「ゆい小池」への改名を勧められ、快諾していた。