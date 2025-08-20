LINEヤフーは、同社が保有する700万人以上の国内最大級のアクティブな調査パネルを基盤とした、スマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」を運営している。「LINEリサーチ」では、全国の15〜69歳の男女を対象に、好きなかき氷の味に関する調査をした（LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査、調査対象：日本全国の15歳〜69歳の男女、実施時期：7月3日〜7月5日、有効回収数：3152サンプル）。

好きなかき氷の味を聞いたところ（複数回答）、「好きな味はない／かき氷は食べない」の割合は全体で1割弱だった。好きな味の全体1位は、3割台後半で「練乳系（いちご／あずき練乳など）」。僅差の2位は「いちご」だった。3位は、抹茶の苦さとあずきの優しい甘みがマッチした和テイストの「宇治金時」がランクイン。4位は「白くま」、5位は、青く爽やかな見た目の「ブルーハワイ／ハワイアンブルー」が続いた。





次に、男女年代別に好きなかき氷の味のランキングを紹介しよう。全体TOP2の「練乳系（いちご／あずき練乳など）」「いちご」は、男性に比べて女性のほうが高い割合となっていた。「練乳系」は、50〜60代女性で特に人気で、5割台で1位。「いちご」は、10〜50代女性で4割台と幅広い年代に高く支持され、1〜2位にランクインしている。「ブルーハワイ／ハワイアンブルー」は、若い年代ほど高く、10代では3割台半ば、20〜30代では2割台後半だった。炭酸飲料系の「サイダー／ラムネ」は10代で2割強、ランキング外だが、「コーラ」は10代男性で2割と高めだった。「桃／ピーチ」は、女性のすべての年代で2割台となっており、特に20〜30代女性で2割台半ばと高めだった。和テイストの「宇治金時」「あずき」は年代が上がるほど好まれる傾向があり、「宇治金時」は60代の男女で3割台半ば〜4割強の高い割合でランクイン。「あずき」も、50〜60代女性で2割台半ば〜3割強だった。「白くま」は、50〜60代女性と50代男性で約3割の高い割合だった。最近では、「ケーキ系（ショートケーキ、ミルフィーユなど）」「食事系（カルボナーラ、冷やし中華など）」といった進化系とよばれるかき氷も登場しているが、今回の調査では1割未満にとどまった。