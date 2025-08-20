「私たちより素晴らしい役者さんはいっぱいいる」 安田顕が感銘を受けた、松本まりかの言葉とは
●ドラマ『奪い愛、真夏』で描かれる“ドロドロキュン”の世界
『奪い愛』シリーズの最新作『奪い愛、真夏』(テレビ朝日系 毎週金曜23:15〜)。今作では松本まりかと安田顕が、鈴木おさむ氏が手がける“ドロドロキュン”ワールドに真摯に挑む。
過激かつ斬新な展開が連続する脚本を、リアリティをもってどう届けるか──演じる側の苦悩と試行錯誤、そして互いへの信頼を語る対談は、まさに熱量そのもの。役者としての覚悟と喜びが詰まった、濃密な現場の舞台裏を語る。
○鈴木おさむが描く『奪い愛』ワールドは「ドロドロびっくり玉手箱」
――鈴木おさむさんが描く、あの濃厚で激しい世界観。想像を超える展開が続く本作ですが、演じていてどのように感じていますか?
安田:(鈴木)おさむさんは僕、今回初めてご一緒させていただいたんですが、いや〜もう“ドロドロびっくり玉手箱”という感じですね。「よくまあ、こんなシチュエーション思いつかれるな」という展開の連続で。読んでいる分には笑っちゃうんですけど、いざ現場で演じるとなると大変なんですよ(笑)。
視聴者の皆さんに楽しんでもらうために、その“びっくり玉手箱”に上乗せをしてしまうと、コントになってしまう。真剣にやればやるほど、視聴者さんは楽しんでくれると思いますが、こっちはきついんですよ(笑)。
松本:おさむさんにしか描けない発想やアイデアを、私達が読んだおもしろさをそれ以上にして、視聴者の皆さんが楽しんでもらえるようにお渡しするのが、役目だと思っています。
だからこそ、役をちゃんと人間にして立体にして繋げていく。おさむさんの脚本のおもしろさやセリフのキャッチーさをどれだけ説得力をもって演じられるかが、私達の仕事。そのために本当に必死でおさむさんの脚本よりおもしろく、最低限私たちが読んだ脚本のおもしろさをお届けしないといけない! と試行錯誤しています。
安田:僕は、最初に脚本をじっくりは読まないんです。サーッと読むと“びっくり玉手箱”の部分がすごく目立つので、笑えるんです。ただ、現場に入るとその点と点を線にしないといけない……点はおもしろいなと思っても、いざ点と点を結ぼうするととても大変なんです!
松本:やる側はすごく大変ですよね。私たちに課せられたハードルはとても高いと思います。だからこそ、これを乗り換えられたら、めちゃくちゃ演技がうまくなるんじゃないかと(笑)。
安田:おさむさんの脚本って、「点と点の間にすごくキャッチ―な言葉をちゃんと盛り込みました。でも日常会話はよろしくね!」と書いてあるような気がするんです。
松本:たとえば1話で言うと、「これは“トケハラ”(時計ハラスメント)です!」というセリフと、キスシーンがあってそのときに「夏夜のマジックにかかったんです」というセリフがあるんですけど、それをどういう状態だったら普通の人間が言うのか、そのままやってしまったら説得力がないと思うんです。
でも、自分が本当にテンパっている状態なら、このセリフも自然に出るかもしれない。そういう感情の状態をどうやって作るか、とても考えました。
――今回、鈴木おさむさんが脚本家として引退された後、特別に執筆されたことについては、どのように感じていますか?
松本:『奪い愛』という作品は、おさむさんにとってすごく大切なものなんだと思います。ご本人のインタビュー記事でも、「この作品で脚本家として認められた」と話されていましたし、シリーズを通してどんどんヒットして、いまや「奪い愛」というワードだけで皆さんが内容を想像できるくらい、有名な作品になった。その特別な作品を執筆されるというのは、おさむさんにとっても強い思いがある証拠だと思うんです。
だから私自身、よりプレッシャーを感じています……「次の『奪い愛』はどんなおもしろいものを観せてくれるの!?」という期待もあるだろうし、さらに今回は相手役に安田顕さんを迎えて「どれだけ面白いものができるの!?」と期待されていると思うので、正直押しつぶされそうになることもあります(笑)。
安田:僕は今回が初めておさむさんの作品に出演いただくんですけど、以前、おさむさんが脚本を描かれた舞台を拝見したことがあるんです。そのときから、すごく独特で素敵な言葉を描かれる方だなという印象がありました。今回こうして、引退されたにもかかわらず『奪い愛』でまた筆を執ってくださった、それだけでもありがたいし、光栄に思っています。
――最新作となる今シリーズの魅力をどう感じていますか?
松本:一度観れば「奪い愛ってこういう作品なんだ」と一発でわかるくらい、ものすごく分かりやすくて強烈なんです。ドロドロしていて、でもおもしろくて、まさに“びっくり玉手箱”。今までのシリーズでも見たことがなかった”タイムリープ“という要素も加わって、今回の『奪い愛、真夏』では、それを違う意味で超えていけたらと思っております。
従来のシリーズの魅力は保ちつつ、新しいおもしろさも提示していけたらという気持ちもあります。
安田:(『奪い愛、冬』から)8年なんですね……もし時を戻せるなら、8年前に出たかったな……(笑)。そしたら、「まだ43歳だったのにな」とも思いますが、でも今呼んでもらえたのは今だからこそ意味があるんだろうと感じています。
『奪い愛』は大人気シリーズですし、最初は『奪い愛、冬』から始まって……いよいよ『殴り愛、炎』まで(笑)。まりかさんがすごくうまく伝えてくださっていますが、要はエスカレートしている(笑)。
でも、今回は原点回帰じゃないですけど、“大人が楽しめる”作品になっていて。大人も「ああ、わかる!」と共感できるような、ドロドロとキュンキュンを合わせて原点に戻ろうじゃないか! ということだと思います。
○それぞれの芝居に信頼感「惹かれる理由だと思う」
――お話を聞いていると、二人の息がぴったりで信頼し合っているのが伝わってきます。
安田:松本さんは向き合ってくださいます。今作では主演ですし、自分の代表作にしたいという思いが伝わってきます。絶対に諦めないし、心の奥底からお芝居ができているのかどうかを譲らないでやりたいという姿勢が素晴らしいです。松本まりかさんという俳優に惹かれる理由だと思います。そういう方と共演できるのは本当にありがたいです。
僕は決めていることがあって、クランクアップのときに、「最後まで向き合ってくれて、諦めないでいてくれてありがとう」と言うつもりなんです(笑)。
松本:最後まで諦められない(笑)。撮影初日は私ほぼ1人で、安田さんが現場にいらっしゃったのは3日目だったんです。それまでセリフや感情の流れをなかなか繋げることができなくて、本当に悩みました。どんなにトリッキーなセリフでも、無理に言うのは絶対にしたくなくて、それは観ている方にも伝わりますし、どう感情を乗せて言えばいいのかすごく苦しんでいて……
でも、安田さんと一緒に芝居をした瞬間、初めて腑に落ちたんです。ものすごく自然で、全てを受け止めてくださって、「あ、こういう気持ちだったんだ」と自分の内側の“本当”が引き出されるんです。“本当の芝居”ができる方なんだと感じました。
安田:いやいや……でも、僕もまりかさんと芝居をしていると、「100点じゃなくていい」と思えるんです。
同じことを何度もやっても、相手が変わると少しずつズレてくるんです。でも、それが僕の中ではものすごく心地いい。むしろ、バチンと決まらなくてもいいんじゃないかと、いつも揺れていてもいいんじゃないかって思えるんです。
80点でもいいし、そもそも芝居に点数なんてないんですよね。微妙にズレていく感じがいいと思うし、「こういう意味だったんだ!」とお芝居をしていて楽しくなるんです。そういう瞬間があるとすごく楽しい!
松本:固まった芝居をしたくなくて、その時の“本当”をちゃんと感じていたい。だから毎回違うボールを投げたくなる。だけど、それを受け止めてくださる安田さんの存在があるからこそです。本当に幸せな時間です。
安田:確率は低いとは思うんです(笑)。馬券で言ったら買わない方がいいのかもしれないけど、“いい疲労感”なんです。もちろん大変なんだけど、それを大変だと思わないくらい楽しい。大変だなってことは楽をしたいと思うはずなんですが、そっちの方が逆にもっと疲れるんです。でも今回は、松本さんが本気で芝居と向き合ってくださって、だから僕も自然と引っ張られて、がんばれました。
●松本まりかが抱え続ける“演じることへの思い”
○安田顕が感じた心地よい“疲労”「1つのものを作るときに……」
――鈴木おさむさんが描く“ドロドロキュン”を体現するのは大変なことも多いかと思いますが、撮影現場の雰囲気はいかがですか?
安田:もちろん、すごくいい雰囲気です! 作品の内容は“ドロドロキュン”なんですけど、現場自体はそこまで重くなくて。『奪い愛』シリーズって意外と現場は明るく進むんですね?
松本:そうだと思います! 前回は記憶がないくらい忙しく進んでいったんですが、今回はかみしめながらやっていきたいと思っています。
安田さんと一緒にお芝居をさせていただいている瞬間ごとに楽しいので、いろんな大変なことがあっても、芝居でしっかりつながっていると感じられるだけで、「ああ、豊かだな」って思える。だから今、とても幸せです。
安田:本当に嬉しい言葉!
松本:撮影、楽しいですか……?
安田:楽しいです!
松本:安田さんが「楽しい」と言ってくださることが本当に嬉しいんです。
安田:もちろん、きついもんはきついですよ。ただ、先ほども言いましたが、それは“いい疲労感”ということ。何も疲れることなく、楽しかった! だけは違うと思うし、1つのものを作るときに自分が背負っている物語に対して向き合う、松本まりかさんの姿勢が、僕を楽しくさせてくれる源流になっています。
松本:ありがとうございます。私は「芝居をしていておもしろい」と共演者の方に言ってもらえることが一番嬉しいんです。
嘘偽りのないものをお渡ししないと見抜かれるという怖さもあるんですが、安田さんとお芝居をしていると、自分の中からとても多彩な“音色”が出てくるんです。思ってもいなかったギアというか……「こんな感情が自分にあったんだ」という驚きがあります。もちろん悩むし、苦しむこともあるけれど、それでもそんなやり取りが出来ると楽しいんです。
安田:松本さんもそうだと思うんですけど、芝居の上手い下手の基準ってわからないじゃないですか? よく置きにいった芝居なんていうけれど、照明であり、カメラであり、衣装であり、メイクであり……それができている時点で成立していて、正解でもあると思うんです。
ただ、どこかでそれ以上を求めてしまう“クセ”がどこかにあって。多分松本さんもこっち側なんじゃないかなと思うんです。
松本:はい! そっち側です!!
安田:松本さんが、「私たちはこのドラマに出られているけれど、私たちよりももっと達者で素晴らしい役者さんはいっぱいいる。その中で私たちはこの恵まれた環境にいることができる。だから諦めたくないんです」とおっしゃったことがあったんです。
これは何かを作る一員としているうえで抱えておくべきものだし、ともすれば忘れてしまうんですが、松本さんには、これを忘れないでいようという姿勢がある気がするんです。僕に対しても他の役者さんに対してもちゃんと向き合ってくれているような気がしていて、そういう方と一緒にお芝居できるのはすごく楽しいです。
松本:安田さんに言われたら自信になっちゃいますね……!
――ここまでで印象的だったセリフやシーンを教えてください。特に「ドロドロキュン」を感じた瞬間はありますか?
松本:やっぱり第1話の終盤。真夏が時夢にキスしてしまうシーンですね。「やめて」と言ってるのに、自分からキスしてしまって、「夏夜のマジックだ」なんて言ってしまう(笑)。まさに“ドロドロキュン”の瞬間だったと思います。
不倫はダメだと言っているのに、自分からキスをしにいってしまうのは、罪を重ねていっていて、人間っぽくて良いなと。私たちが演じる役柄は不倫する側なので、皆さんから共感は得られにくいと思うんです。でも、「罪を重ねてしまうことってあるよね」という人間らしい弱さに、共感してもらえたらうれしいです。
安田:僕は今回、時夢と真夏が前に付き合っていた隼人の二役演じているんですが、印象に残っているのは、真夏と隼人が別れ話をするシーンです。松本さんが「隼人という存在を自分のなかで抱えたい」とおっしゃっていたので、短いシーンなんですけど、松本さんが全力で芝居をぶつけてきてくれたことがすごく印象的でした。
僕も隼人という役はウィッグでやっているんですが、創意工夫を重ねて、ご覧の隼人になりました(笑)。
――そんな裏側があったんですね(笑)。
安田: 松本さんが演じる真夏は、物語の最初からすでに“業”を背負っているからキツかったと思うんですよ。1話・2話の時点では、時夢は“キュン”のほうが勝っているので、真夏のつらさや痛みを3話以降に感じていくんだと思います。今はまだ「おっさんキュンキュンしてまっせ!」という感じです。
■松本まりか
1984年9月12日生まれ。東京都出身。2000年にデビューし、2018年『ホリデイラブ』(テレビ朝日)で注目を集める。近年はドラマ『向こうの果て』(WOWOW)、『それでも愛を誓いますか?』(ABCテレビ・テレビ朝日系)、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京系）、『東京、愛だの、恋だの』(Paravi)、『雨に叫べば』(Amazonプライム・ビデオ)、映画『湖の女たち』(24)などに出演。現在放送中のテレビ朝日系ドラマ『奪い愛、真夏』(毎週金曜23:15〜)で主演を務める。
■安田顕
1973年12月8日生まれ。北海道出身。演劇ユニット・TEAM NACSのメンバー。映画・テレビ・舞台を中心に活動している。主な出演作として、『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』(21)、『とんび』(22)、『ラーゲリより愛を込めて』(22)、『朽ちないサクラ』(24)、『おいしくて泣くとき』(25)など。
