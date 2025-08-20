日本酒はもちろん、クラフトビールやワイン、シードル、ジンなど多様なお酒が勢ぞろい！KANPAI! GUNMA 2025
群馬の地酒をはじめとした多彩なお酒と、県産食材を活かした絶品グルメが一堂に集結する北関東最大級の試飲イベント「KANPAI! GUNMA 2025」を、2025年10月3日(金)・4日(土)の2日間、Gメッセ群馬にて開催！
日時・会場
日程：2025年10月3日(金) 16:00〜21:00(最終入場 20:00)
4日(土) 11:00〜19:00(最終入場 18:00)
会場：Gメッセ群馬 展示ホールC・屋外展示場(群馬県高崎市岩押町12-24)
入場料：無料
※お酒の試飲には別途試飲チケットの購入が必要です。
また、食品等についてもその場で購入が必要です。
試飲チケット
当日チケットよりもお得な前売りチケットを「イープラス」および「JRE MALLチケット」で販売中。
購入方法等は公式ホームページまたはInstagramを確認してください。
●前売券
価格： 3,000円(11枚綴り)
販売： 2025年10月2日(木)まで
●当日券
価格：3,500円(11枚綴り)／1,500円(4枚綴り)
販売：当日会場内にて販売
主催：群馬県、群馬県酒造組合、群馬県酒造協同組合
群馬県内の日本酒はもちろん、クラフトビールやワイン、シードル、ジンなど多様なお酒が勢ぞろい。
さらに、茨城・栃木・埼玉・新潟・長野からも酒蔵が出展し、30以上のブースが並びます。
また、県産食材を使った人気飲食店の出店や、気軽に日本酒の楽しみ方を体験できる特設ブース、さらにお酒をより深く味わう特別セミナーも実施予定。
お酒好きはもちろん、これから日本酒に親しみたいという方も楽しめるイベントです。
お得な前売り試飲チケットは10月2日(木)まで販売中！
内容(詳細は別添チラシ参照)
●個性的な「群馬の地酒」を一度に飲み比べ
豊かな自然と清らかな水、そして確かな技術に支えられた群馬の地酒。
その魅力を一度に体験できる試飲ブースを多数展開します(※試飲にはチケット購入が必要です)。
日本酒以外にも、クラフトビール・ワイン・シードル・ジンなど様々なお酒が勢揃い。
さらに、茨城・栃木・埼玉・新潟・長野の酒蔵も参加し、全体で30を超える酒ブースが並びます。
●県産食材を生かした人気飲食店のグルメブース
群馬が誇る食材を使った、こだわりのグルメが約20ブース出店予定。
お酒との相性抜群な逸品を楽しめます。
●日本酒がもっと身近になる！気軽に楽しめる特設ブース
日本酒をあまり飲んだことがない方でも気軽に楽しめるコーナーを設置。
様々なタイプの地酒を飲み比べながら、自分の好みを見つけられる提案型ブースのほか、近年注目の「酒ハイ(日本酒の炭酸割り)」も体験できます。
