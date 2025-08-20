

「『ブレンディ』スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス」

味の素AGFは、タニタと協業し、「ブレンディ」スティックシリーズから、タニタカフェ監修の〈ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス〉〈ホッとよりそうミルクティー カフェインレス〉を、8月19日に順次、通信販売ならびにタニタ食堂、タニタカフェの一部店舗で発売する。

カフェインレス市場は、昨年度の金額ベースで117％（2022年度比）と、大きく伸長している市場となる（2022年4月〜2025年3月の期間中に、4〜3月を1年とした場合の販売金額、インテージSRI＋カフェインレスタイプ／インスタントコーヒーおよびレビュラーコーヒー市場（味の素AGF定義）2022年4月〜2025年3月に基づく）。一方で、女性の健康維持に大切な栄養素の摂取量が不足したり、不調を感じたりしながら日々活動している女性が多いことも明らかになった（味の素AGF調べ）。

このような背景から、「ココロとカラダの健康」、そして明日のよりよい生活に貢献することを企業理念として掲げる味の素AGFは、健康総合企業のタニタとコラボレーションし、新商品の開発を行った。



「『ブレンディ』スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうミルクティー カフェインレス」

タニタは「こころの健康づくり」をテーマとするタニタカフェを全国に展開し、日々の暮らしの中で自然に健康を取り入れることを生活者に提案している。今回のコラボレーションでは、タニタカフェの管理栄養士が監修し、女性に不足しがちな栄養素や摂ってほしい栄養素を検討した。両社の強みを活かした共同での商品開発によって、今回味の素AGFでは、女性のココロとカラダの健康をおいしくサポートできる、「ブレンディ」スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうカフェオレ カフェインレスと「ブレンディ」スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうミルクティー カフェインレスを新たに発売する。

同商品は、日本の20〜40代女性に不足しがちな栄養素（鉄分、カルシウム、ビタミンD）をたっぷりと配合（20〜40代女性の日本人の食事摂取基準（2025年版）（鉄分・カルシウムは推奨量、ビタミンDは目安量）、国民健康・栄養調査（令和5年）から算出）し、からだづくりに大切なたんぱく質も含んでいる。また、カフェインレスのため、妊娠・授乳期、おやすみ前、1日のカフェイン摂取量が気になる人等、消費者のあらゆるシーンに寄り添う。さらに、スティックには「休息」「栄養・健康」「応援」「自分らしさ」をテーマとした、全30種の心に寄り添うメッセージをデザインしており、日々頑張り続ける女性のココロとカラダの健康に貢献する。

開発にあたり、1月に味の素AGFが実施した調査によると、20〜69歳の女性のうち約7割が「体調／こころの不調を我慢しながら仕事や家事をすることがある」と答え、その中で「女性特有の悩みがある」人が半数以上を占めた。また、女性特有の不調を感じる20〜49歳の女性のうち約8割が「なるべく体を冷やさないようにしたい」「温かいものを摂りたい」「甘いものを摂りたい」という意識があることもわかった。同商品は、そのようなニーズに応えることを目指し開発した。

「ブレンディ」スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうカフェオレ カフェインレスは、香り豊かなコーヒーと贅沢なミルク感に包まれる、やさしい甘さの濃厚なカフェオレ。1日不足分の栄養素（鉄分、カルシウム、ビタミンD）をたっぷり配合し、からだづくりに大切なたんぱく質も含まれる。

「ブレンディ」スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうミルクティー カフェインレスは、香り高い紅茶と濃厚なミルク感がマッチしたやさしい甘さのロイヤルミルクティー。1日不足分の栄養素（鉄分、カルシウム、ビタミンD）をたっぷり配合し、からだづくりに大切なたんぱく質も含まれる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月19日（火）から順次

味の素AGF＝https://agf.ajinomoto.co.jp

タニタ＝https://www.tanita.co.jp