「オシャレ苦手」な40・50代へ！【ZARA】サッと穿くだけでOK♡「サマ見えスカート」

ワンツーコーデになりがちな夏は、着こなしをおしゃれに見せるのが難しい……と感じる人も多いのでは？ 今回は暑い季節の装いに迷う40・50代女性におすすめしたい【ZARA（ザラ）】のスカートをピックアップ。洗練感を演出する素材とシルエット、さらにワンポイントになるベルト付きが嬉しいスカート。さっとはくだけでサマ見えを狙える、優秀アイテムをチェックしてみて。

印象的なベルトデザインでコーデの主役に

【ZARA】「ベルト付きラスティックレイヤードスカート」\8,590（税込）

レーヨンナイロン素材で落ち感があり、フロントにダーツを入れた優雅なフレアシルエットが大人に似合うスカート。ハイウエストで、アクセントになる幅広ベルトが付いており、はくだけでコーデのサマ見えが狙えます。コンパクトな白Tと合わせるだけで上品な着こなしに。

細めのデザインベルトがポイント

【ZARA】「カットオフニットスカート、ベルト付き」\5,290（税込）

トレンドカラーのブラウンを採用した、柔らかそうなニット素材のスカートは、リラクシーな雰囲気が素敵。レザー調の細ベルトが付いており、コーデのさりげないポイントになってくれます。裾は控えめなAラインになっており、ボリュームが出すぎない点も◎ シンプルなトップスを合わせるだけで、大人の余裕を醸し出せそう。セットアップとして着られるノースリーブニットを組み合わせれば、難しいコーディネートいらずでシャレ見え間違いなしかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M