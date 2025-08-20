カルビーは、濃厚な味わいが楽しめる「ポテトチップス濃厚キング」ブランドから、「ポテトチップス濃厚キング うまいお好みソース味」を8月25日から全国のコンビニエンスストア限定で期間限定発売する（10月上旬終売予定）。

「ポテトチップス濃厚キング」は、パリッと軽い食感と濃厚な味わいが楽しめるポテトチップス。家飲み需要の拡大などをきっかけに“濃厚”な食べ物へのニーズが高まったことや、消費者がスナック菓子を選ぶ際の重視点に「味付けが濃厚であること」（カルビー調べ（WEB）2023年9月実施）が挙げられることから、同ブランドが誕生した。ロングセラーブランド「カルビー ポテトチップス」の濃厚系サブブランドとして、安心感や親しみとともに濃厚で刺激的なやみつきになる味わいを楽しんでもらえる。昨年7月に「圧倒的バーベキュー味」「旨辛ゴッドチリ味」を発売して以降、様々なフレーバーを展開している。

今回は夏に合わせ、子どもから大人までに愛され、お祭りの屋台でも人気の高い“お好み焼き”のソースの味わいをポテトチップスで再現。商品担当者が市場にある様々なソースやソース味の商品を比べ、封を開けた瞬間のジャンクな香りにこだわった。

「ポテトチップス濃厚キング」は、ポテトチップスにたっぷりかかった濃厚・刺激的なパウダーがやみつきになるポテトチップス。バランスよくかつお節と青のりの味わいが感じられ、ソースの濃厚さが際立つ。ほどよい酸味が食欲を増進させるおいしさとなっている。パリッと食感のフラットチップスで、パウダーの味わいをダイレクトに感じ、ソースの香りがやみつきになる。

パッケージは、濃さを想起させる黒色と店頭で目立つメタリックイエローを背景色に使用。味名には屋台を思わせる縦書きのフォントを採用した。お好み焼きの写真を大きく配置し、味わいをわかりやすく伝える。

濃キン団（のうきんだん）は、「カルビーポテトチップス濃厚キング」のキャラクター。1本の苗から同時に収穫されたため、3体はいつも一緒。様々な手を使って定番の「カルビー ポテトチップス」に挑む。謎に包まれたキャラクターの活動に注目してほしいという。

［小売価格］160円前後（税込）

［発売日］8月25日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp