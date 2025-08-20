「八坂の塔」へは徒歩約5分！一棟貸し宿「鈴 三年坂 夢子」

レアルは、京都・清水寺の麓、三年坂の石段を下った先に一棟貸し宿「鈴 三年坂 夢子」を2025年8月9日(土)にオープン。

一棟貸し宿「鈴 三年坂 夢子」

● オープン日： 2025年8月9日(土)

● 所在地 ： 京都府京都市東山区清水2丁目257-16

● 客室数 ： 1室(三階建て)

レアルは、京都・清水寺の麓、三年坂の石段を下った先に一棟貸し宿「鈴 三年坂 夢子」を2025年8月9日(土)にオープンしました。

「鈴 三年坂 夢子」は、賑やかな三年坂の石段を下り、静かな脇道へと一歩踏み入れた場所に位置します。

京都を代表する寺院「清水寺」や、伝統的な街並みの中に佇む「八坂の塔」へは徒歩約5分。

清水寺の参道である清水坂をはじめ、三年坂から二寧坂にかけては、京都を象徴する風景として広く知られています。

三年坂周辺の道沿いには土産物店や湯豆腐料理など、京都ならではのお店が立ち並び、清水寺や東山界隈の散策を楽しむ旅の拠点として、最適な立地です。

夜、行灯の柔らかな灯りに包まれた静寂。

早朝、まだ街が目覚める前の呼吸。

賑やかな通りから少し離れたこの小道の奥では、京都ならではのゆったりとした時間が流れています。

三階建ての一棟貸し宿は、キッチン付きのプライベート空間。

家族や友人と共に、誰にも気兼ねせず、自分たちのペースで心ゆくまで過ごせます。

日常では味わえない京都での特別な時間。

喧騒の中にも、そっと心がほどける静けさを宿すこの空間で、「鈴 三年坂 夢子」は、穏やかなひとときを提供。

