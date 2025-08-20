女優のナオミ・ワッツ（56）が、息子サーシャ・シュライバー（18）の大学進学に際し、感情をあらわにした別れの瞬間をインスタグラムで共有した。元パートナーで俳優のリーヴ・シュレイバー（57）との間に生まれたサーシャは、ニューヨークの私立高校を卒業後、全米屈指の名門校・南カリフォルニア大学（USC）での新生活をスタートさせる。



ナオミは、荷物を前に並んで立つ写真を投稿。「ステップ #1」「すでに号泣」とコメントし、涙の別れを綴った。サーシャは白Tシャツにゆったりとしたジーンズ姿で、母の肩に腕を回し、カメラに向かって微笑んでいる。



また、サーシャがトランスジェンダーの妹のカイ（16）と抱き合う感動的な場面も公開され、家族の絆が垣間見える。リーヴもインスタグラムで「心が引き裂かれるようだ。USCは、これまで出会った中で最も優しく、勇敢で美しい青年を迎えることになる」と息子への愛情を表現した。



ナオミとリーヴは11年間連れ添い、2016年に別れたが、現在も良好な関係を保ち、子育てを協力して行っている。ナオミは2023年に俳優ビリー・クラダップと結婚し、リーヴもテイラー・ナイセンと再婚。2人の間には娘ヘイゼル（2）が誕生している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）