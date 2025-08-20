¡Ö6²ó¤âÂ³Åê¤µ¤»¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡×Ãæ4ÆüÅÐÈÄ¤Ç5²ó1¼ºÅÀ¡¢µÈÅÄÀµ¾°¤«¤é2Ã¥»°¿¶ ¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¹¥Åê¤ò¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º»Ø´ø´±¤¬¾Î»¿¡Ö¥È¥â¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¿ûÌî¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç10¾¡¤òÃ£À®¡£¤µ¤¹¤¬¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¤Þ¤µ¤Ë´ÓÏ½¤ÎÅêµå¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î19Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¤È¹¥Åê¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ëµß±ç¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢11¾¡ÌÜ¡Ê5ÇÔ¡Ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÐ·è¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¤«¤é2Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤Îºã¤¨¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡ªÊÆµ¼Ô¤âÌ¥Î»¤¹¤ëÀÚ¤ìÌ£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢1²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇµÈÅÄ¤È¤Î½éÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¿ûÌî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2²ó¤ò3¿Í¤Ç½ª¤ï¤é¤»¡¢Â³¤¯3²ó¤Ë¤Ï¡¢Æó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¼«¿È½é¤Î¥Ü¡¼¥¯¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¬¡¢4¡¢5²ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï¡¢6·î°ÊÍè¡¢Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤Î3ÅÀÂæ¡Ê3.97¡Ë¤À¡£
¡¡Íê¤â¤·¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ë¡¼¥¡¼¤Î²÷Åê¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥ó¥½¥ê¡¼¥Î´ÆÆÄÂå¹Ô¤â»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£»î¹ç¸å¡¢ÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØMASN Sports¡Ù¤¬¼èºà±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¬¥Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£µå¿ô¤Ï85µå¡£6²ó¤âÂ³Åê¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡×¤Èº£²ó¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ4Æü¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤À¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹¤¤¡£5²ó¤Þ¤Ç¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼¡¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¡Ê2ÈÖ¼ê¥¡¼¥¬¥ó¡¦¡Ë¥¨¥¤¥¥ó¤Ø¤Î¸òÂå¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥È¥â¡Ê¿ûÌî¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£1¼ºÅÀ¤â¼«ÀÕÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³6¡Á8²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤º¤Ã¤ÈËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬11²ó±äÄ¹¤ÎËö¡¢4-3¤Ç¾¡Íø¡£3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç6¾¡1ÇÔ¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]