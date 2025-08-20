44¹æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ç®¶¸ ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ç¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËÊÂ¤ÓºÆ¤Ó¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤
44¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï20Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤À(C)Getty Images
¡¡¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ®¶¸¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥¯¥¢¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢6»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë44¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢1»Íµå¤ÈÌöÆ°¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÊÂ¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î44¹æ¤ÏÄ¶Äã¶õÃÆ¡ª¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¡×¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÇ®¶¸
¡¡¸«¤ë¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤À¡£¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥´¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤¿Æâ³ÑÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¤³¤ì¤¬±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ëÂÇµåÂ®ÅÙ115.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó186.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥413¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó126¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ19ÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÊÆÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØFoul Territory¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÈÊÂ¤Ö¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ØºÆÉâ¾å¡×¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÂÇµå¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬44¹æ¤òµÏ¿¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Î»î¹ç½øÈ×¤«¤éÀä¹¥Ä´¤À¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÂ®Êó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Insider¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÏ¢Â³»î¹ç½ÐÎÝµÏ¿¤¬17¤Ë¡×¤È¾ðÊó¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬11-4¤ÇÂç¾¡¡£¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬º£µ¨10»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
