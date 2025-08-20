りんごちゃん（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/20】ものまねタレントのりんごちゃんが20日、自身のInstagramを更新。ギャル姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】りんごちゃん、別人級のギャル姿

◆りんごちゃん、平成ギャル姿に変身


りんごちゃんは「平成ァｹﾞ」とつづり、ギャルに扮した写真を公開。自身が出演する舞台『商店街グランドリオン2025』の役のビジュアルとなっており、肌を黒く塗り、白いアイシャドウやつけまつげで目を囲んだギャルメイクを施した姿が写っている。

この投稿に、ファンからは「別人級」「制服めっちゃ似合う」「衝撃！」「クオリティ高すぎる」「面白すぎる」といった驚きと絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】