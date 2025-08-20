【独自】「やっぱり怖いですね」各地で相次ぐクマ被害…東京・青梅市でも目撃　岩手・登米市では「モモ」を使って1頭を捕獲

列島各地でクマの被害が相次ぐ中、東京都内でも今、目撃情報が相次いでいる。

クマと遭遇した男性が、当時の状況を語った。

東京・青梅市で防犯カメラにツキノワグマが

画面左下から右上へ駆け抜ける黒い動物は、ツキノワグマだった。

20日朝、東京都内に出没した姿が防犯カメラに撮影されていた。

クマが現れたのは、東京・青梅市の駐車場。

午前8時半過ぎに敷地内でクマが目撃され、その後、丘を猛スピードで駆け上がっていったという。

クマは車の影から現れると、小走りで車の脇を走り抜けていった。

クマを目撃した明石健人さんは、「もうはっきりクマでしたね。ゴールデンレトリバーが丸々したっていう、それぐらいの大きさでした。スピード感と、あと重量感がとにかくありました」、

「子グマといえども、ものすごい力強い走り方だったんで、やっぱりあれが向かってきたとしたら、やっぱり怖いですね。子グマがいるってことは、たぶん大人のクマもいる可能性が高いんで」と話し、初めて間近で見たクマに恐怖を感じたという。

8月12日には、東京・日の出町の住宅が立ち並ぶエリアでもクマが目撃されている。

実は東京都でも、毎年約200件のクマの目撃情報が寄せられていて、2025年はすでに約130件もクマが目撃されている。

宮城・登米市では「モモ」を餌にクマ1頭捕獲

一方、宮城県では20日朝、クマ1頭が捕獲された。

捕獲されたクマは、体長1メートル以上のオスだった。

この近くの果樹園では8月17日、モモを食べるクマなどの目撃情報が相次いでいたことから、登米市などがモモを入れた箱わなを設置していた。

近隣住民は、「ホッとした反面、まだ1頭とは限らないと思うから、ちょっと心配なところがあるね」と話した。

全国で相次ぐクマの目撃情報。

2025年はクマの餌となるブナの実が大凶作と予測されていることなどから、県は警報を出して注意を呼びかけている。

（「イット!」8月20日放送より）