「彼女に呼び出されたら...」をテーマに妄想トーク♡【SixTONES・田中樹】の意外すぎる恋愛観とは？
人気アイドルグループ“SixTONES”のメンバーで、今月上演の舞台『ぼくらの七日間戦争』で主演を務める田中樹がRayに登場！今回は、そんな樹さんに「彼女に呼び出されたら…」をテーマに妄想トークを語っていただきました♡ ここでしか聞けない特別なインタビューはファン必見です！
About Night Routine
樹が過ごす夏の夜
見られないからこそ知りたい樹さんのプライベートな様子。
仕事終わりの自宅での過ごし方や、彼女に呼び出されたら…なんて妄想トークまで、特別に語ってもらいました。
Topic 彼女に呼び出されたら何時でも会いに行く。
今日の撮影のラストシーンみたいに夜中に連絡が来たら、彼女だったら何時でも行くよ。
遅いし家から出たくないみたいな躊躇する気持ちにはならない。かといって、ウキウキで向かうわけでもないんだけど……。
起きてる時間に呼ばれたら当たり前に行くっていう、ほぼ仕事に行くときと同じ感覚かな？
彼女が友だちと食事してたけど「早めに解散したから会わない？」とか急に言われても行く。
ただ、そこで「今からどこかドライブ行かない！？」みたいに言われたらしんどいな。
わざわざなにかするのは無理。会って飲むだけ、車で行ったなら車内でしゃべるだけぐらいがいい。
まぁ、これは彼女に限らず友だちでも、次の日すごい早いとか、本当に不可能な事情がなければ何時でも行くんだけどね。
ただ、冬よりは夏のほうがフットワーク軽い！冬は出かけるのに上着を羽織らないといけないでしょ。
でも、夏は家にいるときのままみたいなTシャツとパンツくらいの軽装でも出かけられるから（笑）。
舞台『ぼくらの七日間戦争2025』
刊行から40年を迎えた、大ベストセラー小説『ぼくらの七日間戦争』を新たに舞台化。
中学1年生の生徒たちが、理不尽なオトナたちへの反発から夏休みに廃工場で立てこもりを始める。
仲間との絆、オトナとの対立を通して、成長する子どもたちの姿を描く青春群像劇。
8月24日（日）〜 9月2日（火）に東京建物Brillia HALLで行われる東京公演を皮切りに、全国5ヵ所で上演。
田中樹
たなか・じゅり●1995年6月15日生まれ、千葉県出身。SixTONESのメンバーとして2020年にCDデビュー。
近年は『I, KILL』（WOWOW）、『ACMA:GAME』（日本テレビ系）などのドラマへも出演し、俳優としても活躍の場を広げている。
撮影／SAKAI DE JUN スタイリング／川原真由 ヘア＆メイク／朝岡美妃（Nestation）文／政年美代子