「彼女に呼び出されたら...」をテーマに妄想トーク♡【SixTONES・田中樹】の意外すぎる恋愛観とは？

人気アイドルグループ“SixTONES”のメンバーで、今月上演の舞台『ぼくらの七日間戦争』で主演を務める田中樹がRayに登場！今回は、そんな樹さんに「彼女に呼び出されたら…」をテーマに妄想トークを語っていただきました♡ ここでしか聞けない特別なインタビューはファン必見です！

仕事終わりの自宅での過ごし方や、彼女に呼び出されたら…なんて妄想トークまで、特別に語ってもらいました。

見られないからこそ知りたい樹さんのプライベートな様子。

Topic 彼女に呼び出されたら何時でも会いに行く。

今日の撮影のラストシーンみたいに夜中に連絡が来たら、彼女だったら何時でも行くよ。

遅いし家から出たくないみたいな躊躇する気持ちにはならない。かといって、ウキウキで向かうわけでもないんだけど……。

起きてる時間に呼ばれたら当たり前に行くっていう、ほぼ仕事に行くときと同じ感覚かな？

彼女が友だちと食事してたけど「早めに解散したから会わない？」とか急に言われても行く。

ただ、そこで「今からどこかドライブ行かない！？」みたいに言われたらしんどいな。

わざわざなにかするのは無理。会って飲むだけ、車で行ったなら車内でしゃべるだけぐらいがいい。

まぁ、これは彼女に限らず友だちでも、次の日すごい早いとか、本当に不可能な事情がなければ何時でも行くんだけどね。

ただ、冬よりは夏のほうがフットワーク軽い！冬は出かけるのに上着を羽織らないといけないでしょ。

でも、夏は家にいるときのままみたいなTシャツとパンツくらいの軽装でも出かけられるから（笑）。