格闘家・朝倉未来（33）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。UFC2連敗を喫した弟・海の敗因について言及した。

海はUFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦し、2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を喫した。

未来は「ボクシングにこだわりすぎてた」と敗因を挙げた。

「セコンドから“蹴りを使え！”って言ってたんだけど、全然蹴りが出なかった。練習を見ていてもボクシングが多かった。もっとトータルで混ぜて戦ってほしかった」と説明した

そしてボクシング技術は向上しているが、他の部分の成長が欠けていたという。「もっと今後は寝技だけを好きになるとか、心の底からグラップリングを好きになったりすると、多分一気に伸びると思う」と助言した。

「今回の試合は、成長はしているけど、たまたま良くないところが出た。今後はどんどん修正してやっていくしかない。次は、どの階級になるかわからないけどフライ級ならフライ級でやるだろうし、俺はバンタム級の試合が見たい」と総括して動画を締めた。