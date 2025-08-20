アラスカ航空は、新たなマイレージプログラム「Atmos Rewards」を発表した。

これまでのマイルは「ポイント」となり、エリート資格取得マイルは「ステータスポイント」に変更した。

年間獲得ステータスポイント数に応じ、2万ポイントでアトモスシルバー、4万ポイントでアトモスゴールド、75,000ポイントでアトモスプラチナ、10万ポイントでアトモスチタニウムのステータスを付与する。マイルストーン特典も設ける。

ステータスポイントとポイントは飛行距離1マイルにつき1ポイント、支払額1米ドルごとに5ポイント、飛行区間ごとに一律500ポイントの3つの獲得方法から年に1回設定ができるようになる。提携航空会社やクレジットカードの利用でも獲得できる。

アトモスシルバーはワンワールドルビー、アトモスゴールドにはワンワールドサファイア、アトモスプラチナとアトモスチタニウムにはワンワールドエメラルド会員資格を付与する。

すべてのステータス保持者に、アラスカ航空とアメリカン航空で空席時のファーストクラスへの無料アップグレード、アラスカ航空とハワイアン航空、アメリカン航空のプレミアムクラスへの無料アップグレードや優先座席の無料利用に対応する。

アトモスチタニウムでは2026年春から、全世界のフライトでビジネスクラスへのアップグレードを提供する。アトモスゴールド以上ではメインキャビンでの無料ドリンクもしくはチョコレートを提供する。

また、ハワイアン航空のHawaiianMilesでゴールドステータスの人にはアトモスシルバー、プラチナステータスの人にはアトモスゴールドのステータスを付与する。