2025年8月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
運気は低調気味。でも、一生懸命に掃除すれば運気アップの暗示あり。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
いいことをするならさり気なく。人知れず評判になるはず。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人のおごりをアテにしないこと。後で見返りを求められるかも。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
副収入運がアップ。週末起業について考えてみるのも◎。
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
行動がスローペースに。周囲以上に自分がイライラしそう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
友達付き合いで貴重なものが得られそう。意欲も再燃するはず。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
浪費の暗示あり。1人のショッピングには注意すること。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
欲しい物は確実にゲットしたいところ。迷うと後悔しそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人に親切にすると感謝される日。こまめに働くのが◎。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
率直な言動を。思っていることを言葉にしてみよう。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
意志が強くなる日。頑固にもなりやすいので、自制を意識して。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
海外関連にツキあり。思い切って個人輸入に挑戦するのも吉。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)