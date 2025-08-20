今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年8月21日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


運気は低調気味。でも、一生懸命に掃除すれば運気アップの暗示あり。

11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


いいことをするならさり気なく。人知れず評判になるはず。

10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


人のおごりをアテにしないこと。後で見返りを求められるかも。

9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


副収入運がアップ。週末起業について考えてみるのも◎。

8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


行動がスローペースに。周囲以上に自分がイライラしそう。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


友達付き合いで貴重なものが得られそう。意欲も再燃するはず。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


浪費の暗示あり。1人のショッピングには注意すること。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


欲しい物は確実にゲットしたいところ。迷うと後悔しそう。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


人に親切にすると感謝される日。こまめに働くのが◎。

3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


率直な言動を。思っていることを言葉にしてみよう。

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


意志が強くなる日。頑固にもなりやすいので、自制を意識して。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


海外関連にツキあり。思い切って個人輸入に挑戦するのも吉。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)