【近畿の天気】２１日（木）も「雨傘より日傘が活躍」する地域がほとんど　かんかん照りで８月下旬でも“猛烈残暑”続く

８月下旬に入っても、まだまだ猛暑は手を緩めてくれそうにありません。８月２１日（木）の近畿地方は、かんかん照りの天気で、危険な暑さが続くでしょう。



北日本は前線の影響を、九州は熱帯低気圧の影響を受けて、天気が崩れていますが、近畿地方は概ね高気圧に覆われて、晴天が続くでしょう。午後は北部や山沿いの地域を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。夕立にご注意ください。



朝の最低気温は２４〜２８℃くらい、日中の最高気温は３３〜３６℃くらいの所が多いでしょう。まだまだ猛暑日の日数が積み重なっていきそうです。お盆休み明けの疲れもそろそろたまってきていそうですから、「きょう大丈夫だったから、あすも大丈夫」と思わず体調に十分お気を付けください。



来週にかけて３５℃前後の厳しい暑さが続きそうです。２３日（土）は二十四節気のひとつ「処暑（しょしょ）」で、暑さが和らぐ時期とされますが、和らぐばかりか、週末はさらに暑さが強まるおそれがあります。大阪の予想最高気温は３７℃。まだしばらくは猛烈な残暑となる見込みです。