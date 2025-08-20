「おっ金持ちぃ〜」笑福亭鶴瓶、ハワイ豪華自宅からの眺め公開！ 藤ヶ谷太輔「俺もハワイに連れてってください」
落語家でタレントの笑福亭鶴瓶さんは8月20日、自身のInstagramを更新。自宅からの豪華な眺めを公開しました。
【写真】笑顔を見せる笑福亭鶴瓶
Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔さんは「べーさん羨ましいです！俺もハワイに連れてってくださいー。笑」とコメント。ファンからは、「鶴瓶さん最高！って顔してはるわ」「いいなぁ素敵な夏休み！」「ゆっくり満喫して下さいね」「わあ、素晴らしい投稿ですね」「ハワイ最高」「家！さすがです！」「人生の成功者や！」「おっ金持ちぃ〜」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「鶴瓶さん最高！って顔してはるわ」鶴瓶さんは「家から見えるダイヤモンドヘッド、今日も快晴ハワイ最高です」とつづり、1枚の写真を投稿。アメリカ・ハワイにある自宅から、ダイヤモンドヘッドが見えるようです。ベランダに立つ鶴瓶さんと、背景に広がる海が写ったショットは圧巻で、夏らしい雰囲気が漂っています。
「アラモアナビーチからのダイアモンドヘッド」4月18日には「アラモアナビーチからのダイアモンドヘッド」とつづり、ビーチから見えるダイヤモンドヘッドを指差す自身の写真を投稿していた鶴瓶さん。こちらも、海や空の色がとてもきれいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
