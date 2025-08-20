◇プロ野球セ・リーグ DeNA-広島（20日、横浜スタジアム）

DeNA先発の東克樹投手が2点タイムリーを放ちました。

東投手は初回、1アウトから連打で1塁2塁のピンチを招きましたが、三振とピッチャーゴロで切り抜けると2回は三者凡退に抑えます。

そしてその裏、DeNAの攻撃陣は広島の先発・大瀬良大地投手を攻め、1アウト2塁3塁を作ると、三森大貴選手がヒットで1点を先制します。

さらに京田陽太選手もタイムリーを放つと1塁3塁で東投手が左打席に入ります。1ボール1ストライクから大瀬良投手のカットボールをとらえ、レフトへ流すとファビアン選手のグラブをかすめるレフトオーバーのツーベースで2点を追加しました。

これで今季の得点圏打率は8打数4安打で.500とした東投手はその後、ライトファウルフライで3塁へ全力疾走しタッチアップ。佐野恵太選手のヒットでホームを踏み、DeNA打線は打者一巡でこの回5点を奪いました。

東投手の活躍にファンは「走攻守そろったエース」「横浜の二刀流」「これぞエースというバッティング」など盛り上がりを見せています。