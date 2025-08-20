¡Ú8·î20Æü¡¦¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÅìËÌËÌÉô¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò¡¡21Æü¤Ï´ØÅì¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ëÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë½ë¤µ¤Ë
ÅìËÌËÌÉô¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤âÌÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¡¢´ØÅì¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌËÌÉô¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢200¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ëÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¤ÏÌÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÆî²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÅìËÌËÌÉô¤Ç¤ÏÌÚÍËÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¿¹¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢´ä¼ê¸©¤Ç¤Ï¿åÍËÆü¤ÎÌëÃÙ¤¯¤«¤éÌÚÍËÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È°Å¤¤»þ´ÖÂÓ¤âÂç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÎ¦¤â¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£¤ÎÀ¾¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤àÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀ¾ÆüËÜ¤«¤é´ØÅì¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸á¸å¤ÏµÞ¤Ê·ã¤·¤¤Íë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢²Æì¤È¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë·§Ã«¤Ç¤Ï39¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢´ØÅì¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÚÍËÆü¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¡:28¡î¡¡¶üÏ©¡¡:28¡î
ÀÄ¿¹¡¡:32¡î¡¡À¹²¬¡¡:33¡î
ÀçÂæ¡¡:36¡î¡¡¿·³ã¡¡:32¡î
Ä¹Ìî¡¡:33¡î¡¡¶âÂô¡¡:34¡î
Ì¾¸Å²°:38¡î¡¡Åìµþ¡¡:36¡î
Âçºå¡¡:36¡î¡¡²¬»³¡¡:36¡î
¹Åç¡¡:34¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:35¡î
¹âÃÎ¡¡:33¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:36¡î
¼¯»ùÅç:32¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:33¡î