「日本に希望をもたらす赤」山形屋で中村元風展 現代芸術家であり科学者 赤い釉薬生み出す
現代美術家で科学者でもある中村元風さんの作品展が鹿児島市の百貨店で開かれています。
(間世田桜子アナウンサー)
「鹿児島市の山形屋では20日から中村元風展が開かれています。まず出迎えてくれるのは、光り輝く赤が特徴的な作品」
現代美術家で科学者でもある中村元風さんです。科学の知識を生かし、実現不可能とされた透明感のある赤い釉薬を26年の歳月をかけて生み出しました。
(中村元風さん)
「日本中が明日どうなるかなという不安な時代。日本に希望をもたらす赤、希望の希に赤と書いて希赤と呼んで作品を作り始めた」
会場にはこの「希赤」の作品をはじめ、世界中から集めた鉱物や金属を組み合わせた作品など約100点が並んでいます。
鹿児島での個展に合わせ、桜島をテーマにした作品も。
(中村元風さん)
「僕は桜島は鹿児島県の山だけではなくて日本を象徴する山だと思っている。もし桜島が全部金で出来ていたらどんなにすごいだろうという想像で作った作品」
鉱石に金を薄く焼き付けていて、光を当てることで透明感のある輝きが浮かび上がります。
(中村元風さん)
「輝きと挑戦とエネルギーが僕のキーワード。輝いた作品を見て、輝く赤を作り出した挑戦の姿を見ていただきエネルギーを持って帰っていただきたい」
中村元風展は鹿児島市の山形屋で8月25日まで開かれています。