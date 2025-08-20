関東甲信地方では、２０日夜遅くにかけてと、２１日午後は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

関東甲信地方では、上空の寒気や気圧の谷、日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴って非常に激しい雨の降っている所があります。引き続き、２０日夜遅くにかけてと２１日午後は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、２０日夜遅くにかけてと、２１日午後は雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

２０日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

２１日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ４０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １００ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ８０ミリ



［防災事項］

関東甲信地方では、２０日夜遅くにかけてと、２１日午後は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■今後の天気

