Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î¼ºÇÔÎã¤Ï¡© ¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤äÈò¤±¤ëÈë·í¤ò²òÀâ
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î¼ºÇÔÎã
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î¼ºÇÔÎã¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê³°¤Î½¤Á¶Èñ¤Ç·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë ÄÂÎÁ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤¬°²½¤¹¤ë ²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤ËÍê¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë
½çÈÖ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÁÛÄê³°¤Î½¤Á¶Èñ¤Ç·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¼ºÇÔ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¹ØÆþ¸å¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î½¤Á¶Èñ¤¬È¯À¸¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¾å¤Ï³ä°Â¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¿å²ó¤ê¤äÇÛ´É¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¡¢³°ÊÉ¤Ê¤É¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤¿ÃÛ¸ÅÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë½¤Á¶Èñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ê²ÈÄÂ¼ýÆþ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë½¤Á¶Èñ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ÄÂÎÁ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤¬°²½¤¹¤ë
¼þÊÕ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÄÂ¤¬²¼Íî¤·¡¢¥íー¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤¬°²½¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Ï¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤à¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼þÊÕ¤Ë¿·ÃÛ¤Î¶¥¹çÊª·ï¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê´ë¶È¤Î°ÜÅ¾Åù¤ÇÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÄÂÂß¼ûÍ×¤¬Äã²¼¤·¡¢²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¶õ¼¼¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ÄÂÎÁ¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Î°²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÄÂÂß¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤á¤ëÎ©ÃÏ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¹ØÆþÁ°¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤äºÆ³«È¯·×²è¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3. ²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤ËÍê¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë
¡È²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡É¤Ï¡¢¶õ¼¼»þ¤Ç¤â°ìÄê¤Î¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ»¼º¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¾ÜºÙ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤»¤º¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹¹¿·»þ¤ËÂçÉý¤Ê²ÈÄÂ¤Î°ú¤²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤Ë²òÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ê°ãÌó¶â¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢²òÌó¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Î¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª·ïÁª¤Ó¤ä¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÂß¼ûÍ×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»ëÅÀ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤ÎÎ©ÃÏ¤ä´ÉÍý¾õÂÖ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤ä½¤Á¶Èñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢·ÀÌóÄù·ë»þ¤Ë¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë ¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¥Íー¥à¥Ð¥ê¥åー¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö ´ÉÍý¤¬ÅÎÀñ¡Ê¤º¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë Ã»´üÅª¤ÊÍø±×¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤Ç¤¤¤ë
½çÈÖ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Î©ÃÏ¤Î¼ûÍ×Ä´ºº¤äÍø²ó¤ê¤ÎÅ¬ÀµÈ½ÃÇ¡¢½¤Á¶Èñ¤ä´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¡¢ÀÇÀ©¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢Íý²ò¤¹¤Ù¤ÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÍý²ò¤»¤º¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤±¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤ä¼ý»Ù¤Î°²½¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÈÂÐÅù¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¾ðÊó¼ý½¸ÊýË¡¤Ï¡© ¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ËÌòÎ©¤ÄÊÙ¶¯Ë¡¤Ï¡© ½é¿´¼Ô¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
2. ¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÏÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¡¢¶õ¼¼¤ä½¤Á¶¡¢¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê½¤Á¶Èñ¤äÀßÈ÷¸ò´¹¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Å¤¤»ñ¶â·×²è¤Î¾ì¹ç¡¢·×²è¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤Ï½¤Á¶Èñ¤À¤±¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñÁ°¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢ºÇ°¤Î¥±ー¥¹¤âÁÛÄê¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡© ¶õ¼¼¤ä½¤Á¶¤Ê¤É9¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤È5¤Ä¤Î²óÈòºö
3. ¥Íー¥à¥Ð¥ê¥åー¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÂç¼ê¤À¤«¤é°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤âÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÉÔÆ°»º¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ²È¤ÎÌÜÅª¤ä»ñ»º¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Áª¤ÖÉÔÆ°»º¤Î¼ïÎà¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢°·¤¦ÉÔÆ°»º¤Î¼ïÎà¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÂÐ±þÎÏ¤äÃÎ¼±¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÅê»ñÌÜÅª¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
4. ´ÉÍý¤¬ÅÎÀñ¡Ê¤º¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÉÔÆ°»º¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¡¢·úÊª¤ÎÎô²½¤äÆþµï¼ÔËþÂÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õ¼¼¤ÎÁý²Ã¤ä»ñ»º²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï¡¢¹ØÆþ»þ¤Î¾õÂÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Î¼Á¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¶ÁÝ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Æþµï¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤ò³ÎÇ§¤»¤ºÌµ´Ø¿´¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢´ÉÍý¤¬ÅÎÀñ¤ÊÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¹¤ë¤Î¤ËÈñÍÑ¤ä¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆþµï¼Ô¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶õ¼¼¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ²È¼«¿È¤â´ÉÍý¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
5. Ã»´üÅª¤ÊÍø±×¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤Ç¤¤¤ë
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÃæÄ¹´ü¤Ç»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤ÇÇäµÑ±×¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢ÁªÄê¤äÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Ê¤ÉÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿¼¤¤ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÏÍø±×¤¬½½Ê¬¤Ë½Ð¤º¡¢ÀÖ»ú¤Ç½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¿¤È¤¨Íø±×¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤ÀÇÎ¨¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¼ê¸µ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã»´üÅª¤ÊÍø±×¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Ý»ý´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ä¾Íè¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤â´Þ¤á¤¿ÃæÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤ë »ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤ Íø²ó¤ê¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë
½çÈÖ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¿·ÃÛ¡©Ãæ¸Å¡© ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ¡ª
1. Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¿·ÃÛÊª·ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ê¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¤¼«¸Ê»ñ¶â¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¿·ÃÛÊª·ï¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ï¡¢¹¹ðÀëÅÁÈñ¤ä¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ÎÍø±×¤Ê¤É¤¬¡Ö¿·ÃÛ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤È¤·¤Æ¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¸ÅÊª·ï¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼«¸Ê»ñ¶â¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤âÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ËÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥íー¥ó¤òÁÈ¤à¾ì¹ç¤Ç¤â¼ÚÆþ³Û¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÃæ¸Å¤Î¥ï¥ó¥ëー¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¤¯¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2. »ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·ÃÛÊª·ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹ØÆþ¸å¤Î²Á³Ê²¼Íî¤¬´Ë¤ä¤«¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¿·ÃÛ»þ¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢Æþµï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é2³äÄøÅÙ²¼¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å20Ç¯¤Û¤É²¼Íî¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£²¼Íî¥Õ¥§ー¥º¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ëÃæ¸ÅÊª·ï¤Ï¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤¬ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÂ»¼º¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. Íø²ó¤ê¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊª·ï²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Ç¤âÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î»ØÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÉ½ÌÌÍø²ó¤ê¤Ï¡ÖÇ¯´Ö²ÈÄÂ¼ýÆþ ¡à Êª·ï¹ØÆþ²Á³Ê¡×¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô¼°¤ÎÊ¬Êì¤Ç¤¢¤ë¹ØÆþ²Á³Ê¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¤¸²ÈÄÂ¼ýÆþ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÍø²ó¤ê¤Î¿ôÃÍ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢É½ÌÌÍø²ó¤ê¤Î¹â¤µ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶Èñ¡¢ÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡Ö¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¡×¤Ç¼ý±×À¤òÉ¾²Á¤·¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Ç¤¹¡£¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÊª·ïÁªÄê¤¹¤ë ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¼ý»Ù¤ò¸«¶Ë¤á¤ë »ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Êª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë Å¬ÀÚ¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë ¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÍê¤ë
½çÈÖ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÊª·ïÁªÄê¤¹¤ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂß¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÏÆþµï¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¡¢¤Þ¤¿²ÈÄÂ²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤âÄã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤ËÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤â¡¢ÄÂÂß¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î¤¿¤áÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¤Ë·ç¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤Æ¤âÆþµï¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Êª·ï¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ¤·¤¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤ä¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¡¢À¸³è»ÜÀß¤Î½¼¼ÂÅÙ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¼ý»Ù¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¼ý»Ù¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Íø±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£É½ÌÌÍø²ó¤ê¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¥íー¥óÊÖºÑ¤ä´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶Èñ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¼¼¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê½¤Á¶¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÂ»±×¤ò»î»»¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÍø²ó¤ê¤È¤Ï¡©Íø²ó¤ê·×»»ÊýË¡¤È»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Ãí°ÕÅÀ
3. »ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÉÔÆ°»º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±Ø¶á¤ÇÀ¸³èÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÊª·ï¤ÏÄÂÂß¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô·÷¤äºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤â´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êª·ïÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î©ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼þÊÕ´Ä¶¡¢ÃÏ°è¤Î¾ÍèÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4. Å¬ÀÚ¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Íø²ó¤ê¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥ó¶âÍø¤äÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÀÇ¶â¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥àÈñÍÑ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©É×¼¡Âè¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸Êä½þÆâÍÆ¤Ç¤âÊÝ¸±ÎÁ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥íー¥ó¤ÏÊ£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶âÍø¤ä¼ê¿ôÎÁ¤Î¾ò·ï¤¬ÍÍø¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Áí¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â´ÉÍý¤¬ÅÎÀñ¤Ê¶È¼Ô¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÊª·ï¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¥Ý¥¹¥È¡¢ÃóÎØ¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ´ÉÍý¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5. ¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÍê¤ë
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤ä´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÆ°»º¤ÎÁªÄê¤«¤éÆþµï¼ÔÂÐ±þ¡¢½¤Á¶´ÉÍý¤Þ¤Ç¤òÇ¤¤»¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î¼Á¤¬¡¢¼ý±×¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤ÎËÉÙ¤µ¤äÍøÍÑ¼Ô¤Î¸ý¥³¥ß¡¦É¾È½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤¬ÌÀ³Î¤Ê²ñ¼Ò¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬À¿¼Â¤«¤ÄÃÎ¼±ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤è¤¦
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ÈÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê³°¤Î½¤Á¶Èñ¤äÄÂÎÁ²¼Íî¡¢²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ê¤É¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ºÇÔ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÊª·ïÁªÄê¤ä¡¢¼ý»Ù¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤Ê¼ý±×Í½Â¬¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£±Ø¶á¤ä¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤òÍ¥Àè¤·¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Êª·ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤ä´ÉÍý²ñ¼Ò¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔÎã¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£