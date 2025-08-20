80年前、旧日本軍の命令で殺処分された、エリーと呼ばれるゾウが熊本にいました。その事実は絵本や写真で現在も伝えられていますが、80年の時を経て、新たに「生前の映像」が見つかりました。

【写真を見る】『ごめんねメリー』旧日本軍の命令で殺されたゾウ 80年越しに出会った「生きている姿」の映像に涙

熊本県立美術館に運び込まれたのは、ゾウの下あごの骨。かつてあった熊本動物園で旧日本軍の命令で殺された、エリーのものです。

8月19日から始まった戦後80年の企画展では、エリーを題材にした絵本『ごめんねメリー』の原画も展示されています。

描かれた象の最期 大好きなサツマイモを口にすると――

作者の一人、熊本市東区の岩下俊子さんは語ります。

岩下俊子さん（82）「こんなことがあったと本当に知らなかった。動物まで殺されたと知らなかった。それが原点です」

敗戦が色濃くなった国内では、全国の動物園で「檻から猛獣が逃げ出しては危ない」と、殺処分の命令が下されたのです。

この悲惨な事実を伝えようと、岩下さんたちが1988年に『ごめんねメリー』を制作しました。

物語の中ではエリーではなく『メリー』という名前で登場するゾウの最期は、こう描かれています。

『メリーは 飼育係のおじさんが差し出すさつまいもを うれしそうに目を細めて食べました。

最後のさつまいもは 長い竹ざおに さしてあります。

それを口にしたとたん 強い電気が 体じゅうを一気にかけぬけました。』

岩下さん「こんな悲惨なことを自分たちの代には作らないようにしようと、戦争はいやだという声をあげなければ」

80年の時を経て「生前のエリー」映像見つかる

この絵本が伝えてきたエリーの存在を、より鮮明に伝える映像が見つかりました。

1938年～39年ごろ、天草に住む人が撮影したという熊本動物園の様子。そこに映っているゾウがエリーです。

エリーに気づいたのは、熊本日日新聞社の元記者・松尾正一さんです。

過去に取材した戦前の映像を去年、たまたま見返した時の事でした。

熊日新聞の記者だった 松尾正一さん（69）「天草の人が熊本に小旅行に行くような場面が出てきて、それを見ていたら動物園が出てきて、ゾウが出てきて。『えっ？戦前の動物園でゾウといったら、ひょっとしてあのエリー？』と思った」

松尾さんは、エリーの飼育員の息子で、エリーの世話を手伝っていたという金澤敏雄さん（去年死去）に映像を確認してもらいました。

松尾さん「もう見たとたんに『ああ、エリーです。生きているエリーに会えて嬉しい』と言われて涙ぐまれる感じでしたね」

80年間、世に出ることのなかったエリーの映像は、子ども達が戦争を知るひとつのきっかけになると、松尾さんは話します。

松尾さん「絵本も活用できるし、写真はいっぱいあるし、骨格標本も残っているし、そこに映像が加わってよりリアルな形で、平和というか戦争というか、そういったものの姿を少しでも実感してもらえるものになるといいなと」