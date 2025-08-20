速くて当然 思わずニヤける5気筒らしい咆哮

バッテリーEVのご紹介が続く最近だから、1619kgというアウディRS3の車重は軽く感じられてしまう。実際、メルセデスAMG A 45 Sより40kgほど軽い。ここに400psの最高出力と四輪駆動システムが備わるのだから、速くて当然だろう。

【画像】5気筒エンジンだけじゃない訴求力 アウディRS3 競合の敏腕コンパクト ベースのA3も 全106枚

ローンチコントロールを機能させると、スリップを最小限に留めつつ、7速デュアルクラッチATが容赦なくシフトアップを重ね、0-100km/h加速を3.8秒でこなす。2.5Lターボエンジンからは、思わずニヤけてしまう5気筒らしい咆哮が放たれる。



アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）

速さもさることながら、RS3が持つ訴求力の中心にあるのはエンジン自体。次世代まで延命を決めたアウディへ、感謝状を贈りたくなる。特に、3000rpm以上でのエッジーな響きは唯一無二。回転数の上昇とともに増す、パワー感にも魅了される。

他方、7速デュアルクラッチATは、許容トルクの限界へ近いのかもしれない。稀にクラッチが滑るような仕草があり、変速が鈍く感じられる場面もある。高速でカーブを巡っている時などは、もう少し鋭くギアが切り替われば、と思ってしまう。

意欲的な旋回 フロントヘビーはほぼ感じず

操縦性は、トルクスプリッター機能が威力を発揮し、FFベースの四輪駆動ホットハッチと思えないほどエネルギッシュ。フロントヘビーな車重バランスを、殆ど感じさせない。

リアより幅広なフロントタイヤと、可変レシオのステアリングラック、トルクベクタリングなども相乗し、好ましいバランスが生まれている。ブレーキも、見事な制動力を発揮する。オプションで、更に強力なカーボンセラミックを奢ることも可能だ。



アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）

コーナリングは、胸がすくほど意欲的。頂点が迫る前にアクセルペダルを踏み込んでも、吸い込まれるように回頭していく。右足の加減でラインを内側へ絞ったり、オーバーステア気味にリアを振り出すことも造作ない。

絶対的なバランスは高次元なFRに届かなくても、充足度は高い。興奮を得るのに、全開で気張る必要もない。旋回中に右足を倒し切ると、ノーズの重さを実感するとはいえ。

硬い乗り心地は動力性能と操縦性への妥協

可変レシオのステアリングは、ロックトゥロックが2回転以下。徐々に反応がクイックになる制御へ、多少の慣れは必要かもしれないが、適度なフィードバックが好ましい。

乗り心地は概ねしなやかながら、サスペンションは、舗装の剥がれた穴などは苦手なようだ。英国の傷んだアスファルトでは、稀にダンパーの能力が追いつかなくなる様子。3段階から減衰力を選べ、最も柔らかい状態が一般道との相性に優れる。



アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）

大きな凹凸では、サスペンションのストロークが不足気味で、落ち着きに欠けてしまう。大きなホイールも、影響しているはず。際立つ動力性能と鋭い操縦性を得るための、妥協ともいえる。

走行音は小さくない。高速道路では、通常のA3より明らかに車内はうるさい。能力の高さを考えれば、控えめな方だとはいえ。

出色の訴求力は5気筒エンジンだけじゃない

量産エンジンとして傑作に数えられる、アウディのEA855型5気筒ターボ。パワフルなだけでなく、特徴的なサウンドとパワーデリバリーが、強い魅力を生んでいる。RS3の傑出したパフォーマンスの源だ。

加えて、最新の4代目は操縦性も高次元。自然なフィーリングではなく、トルクスプリッター機能をはじめとする電子制御技術と、ハイグリップ・タイヤによるものだが、一般道で素晴らしい運転体験へ興じれる。A3と変わらない、乗りやすさも長所だろう。



アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）

同等の価格帯には、魅力的な選択肢が少なくない。しかし、引き締まったボディに強力なエンジンを積み、四輪駆動で特有の走りを叶えたモデルはRS3だけ。出色の訴求力を構成するのは、5気筒エンジンだけではない。

◯：言葉に詰まるほど素晴らしい5気筒エンジン 日常での乗りやすさ 適度に控えめで好戦的なスタイリング アンダーステア・アウディとは違う

△：価格を踏まえるとインテリアの驚きは小さい 硬めの乗り心地

アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）のスペック

価格：7万330ポンド（約1393万円）

全長：4337mm

全幅：1816mm

全高：1425mm

最高速度：289km/h

0-100km/h加速：3.8秒

燃費：10.7km/L

CO2排出量：213g/km

車両重量：1565kg

パワートレイン：直列5気筒2480cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：400ps/5600-7000rpm

最大トルク：50.9kg-m/2250-5600rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック（四輪駆動）