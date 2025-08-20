ユーロ7延期で生き残った2.5L 5気筒ターボ

計画通りなら、このアウディは存在しないはずだった。8Y系となる4代目RS3は、A3がアップグレードを受ける段階で、ラインナップから落ちる予定だった。ユーロ7と呼ばれる次世代の排気ガス規制へ、2.5L 5気筒ターボエンジンが適合しないから。

【画像】5気筒エンジンだけじゃない訴求力 アウディRS3 競合の敏腕コンパクト ベースのA3も 全106枚

しかし、その施行は延期。多少の改良で、最新のユーロ6規制へ対応可能だとわかった。英国での価格は目が飛び出るほどお高いものの、同社のイメージリーダー的存在として、2025年でも需要は小さくないようだ。



アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）

プラットフォームは、フォルクスワーゲン・グループのMQB。A3では1.5L 4気筒エンジンが載る場所に、5気筒ターボが横向きで押し込まれている。新しい触媒とともに。

トランスミッションは、7速デュアルクラッチ。通常は前輪駆動だが、ECUが必要だと判断すると湿式多板クラッチが繋がり、後輪へも最大50％までトルクが伝わる。リアデフもクラッチ制御で、片方のリアタイヤへ、その50％のすべてを割り振ることができる。

フレアしたフェンダー フロントが太いタイヤ

フェイスリフトで、フロントグリルやバンパーのデザインはリフレッシュ。4リングスの位置は、僅かに上方へ移動した。リアはディフューザーが大きくなり、その中央でテールライトが縦に伸びる。ボディトリムは、ブラックかカーボンで統一される。

フレアしたフェンダーへ収まるアルミホイールは、19インチのクロススポークが標準。1990年代前後に流行した、BBS風のデザインで筆者は好きだ。



アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）

タイヤは、通常はピレリ Pゼロ Rが組まれるが、オプションでセミスリックのようなトロフェオ Rも指定可能。フロントの方がリアより太いという、珍しいセットになる。

標準のPゼロ Rでもグリップ力は素晴らしく、先述のリアタイヤの駆動力を操るトルクスプリッター機能と相まって、鋭いコーナリングを実現。オーバーステアを抑えつつ、荷重移動によるラインの調整しろも拡大されている。

ステアリングに追加された赤いショートカット

インテリアは、最新のA5やA6とは異なり、1世代前のデザイン。タッチモニターは備わるが、実際に押せるハードボタンも多数残されている。送風口の形状やマットカーボン・トリム、概ね質感の高い素材など、印象はとても良い。

ステアリングホイールには、ドライブモードとRSモードを1発で選べる、レッドのショートカットが追加された。リムは握り心地に優れるものの、上下が直線状で完全な丸ではなく、ヘアピンカーブなどでは回しにくいと感じるかも。



アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）

通常のフロントシートは、横方向のサポート性がいまひとつながら、調整域が広く運転姿勢と座り心地は望ましい。着座位置は低めだ。オプションで、RSバケットシートも指定できる。サーキットでの走行をお考えなら、検討に値するだろう。

後席側のドアパネルは、硬質なプラスティックが露出し、前席との格差を感じる。BMW 1シリーズより広くはないが、エアコンの送風口とUSBポートは備わる。荷室も、より広いライバルは存在する。

直接的なライバルはAMG A 45程度

インフォテインメント用として、10.1インチのタッチモニターがダッシュボード中央に備わる。メニュー構造は論理的にデザインされ、反応は即時的ではないものの、派手すぎないグラフィックで操作しやすい。

メーターパネルもモニター式。複数のデザインから選択できる一方、スポーツ度の濃いモード時は少し複雑な表示になり、見にくいかもしれない。



アウディRS3 スポーツバック・カーボン・フォアシュプルング（英国仕様）

価格は、試乗したスポーツバック・カーボン・フォアシュプルングで、英国では7万330ポンド（約1393万円）から。RSバケットシートやカーボンセラミックブレーキを追加すると、小さくない増額となる。素のRS3でも、6万2120ポンド（約1230万円）する。

英国では、既にホンダ・シビック・タイプRやトヨタGRヤリスを購入できない。BMW M2は価格が近いものの、趣向が違う。直接的なライバルは、メルセデスAMG A 45程度といえるだろう。

走りの印象とスペックは、4代目 アウディRS3（2）にて。