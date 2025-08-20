新婚生活、たった1年で終止符。妻の“トドメの言葉”｜結婚後も出会い系アプリを消さない夫の末路【ママリ】

「あさみ」に成りすました美咲さんが、夫の健太との待ち合わせ場所に現れるという、衝撃の結末を迎えた前回の話。待ち合わせ場所で対峙した二人の間には、修羅場という言葉では言い表せないほどの緊迫した空気が流れていた。夫の嘘が完全に暴かれたその瞬間、美咲さんの心には、長年抱いてきた彼への愛情が完全に冷めていく音が響き渡っていた。これは、夫の裏切りと決別し、新たな人生を歩み始めた一人の女性の物語である。『結婚後も出会い系アプリを消さない夫の末路』第5話。

待ち合わせ場所に現れた妻の美咲を見て、夫の健太は驚きと恐怖で顔を真っ青にしていた。





待ち合わせ場所での修羅場

「お前、なんでここに…？」「あなたこそ、どうしてここに？仕事中じゃないの？今日残業って言ってたよね？」美咲の静かな問いかけに、健太は言葉を失い、必死に言い訳を探そうとする。しかし、美咲は彼が嘘を重ねてきた事実をすべて知っていた。

「…あさみさんは来ないわよ」



待ち合わせ場所で待ち構えていた美咲がその一言を告げると、健太は完全に固まってしまった。



「エッ！なんで、、知ってるの…」



その言葉を聞いた美咲は、嘲笑うように言った。



「まだわからないの？にぶい男ね」



その瞬間、健太は自分が立たされている状況をようやく理解した。目の前の女性は、アプリでやり取りしていた「あさみ」ではなく、自分の妻・美咲なのだと。



彼の顔は、みるみるうちに真っ青になり、震える声で謝罪を始めた。



「本当にすまん！！ごめんなさい！！！」

愛情が冷めた瞬間

必死に謝る健太の姿を見て、美咲の心は少しも揺れなかった。むしろ、これまで彼に抱いてきた愛情が、完全に冷めていくのを感じた。



「こんな男になんでしがみついていたんだろう…」



美咲は、これまで何度も裏切られては許してきた自分を、心底馬鹿らしく感じた。彼が謝罪しているのは、美咲を愛しているからではなく、自分の嘘が暴かれ、立場がなくなったからに他ならない。そう悟った瞬間、美咲の心から健太への愛情は完全に消え去った。

新たな人生への第一歩

その後、美咲は健太に離婚届を突きつけ、家を出た。結婚してまだ1年。子どもがいないうちに気づけたことを、美咲は心から良かったと思っている。



浮気は、夫婦の信頼関係を破壊させる。シタ側はほんの遊びや息抜きのつもりでもサレた側は心に一生残る傷を負うのだ。一度は「一生守る」「大切にする」と決めた相手に生涯の傷を負わせるような行為であることを、シタ側は自覚する必要があるだろう。



美咲は健太との結婚で深い傷を負ったが、これからの人生でまた新たな幸せに出会うことだろう。

あとがき：浮気との決別と再出発のための教訓

今回のケースは、夫の裏切りに直面した美咲さんが、自らの手で真実を暴き、離婚という選択を下した結末です。最終的に相手への愛情が完全に冷めたことで、美咲さんは新たな人生を歩み始めました。



同様の状況に陥った場合、相手の謝罪に流されず、冷静に自分の感情と向き合うことが重要です。



そして、子どもがいないうちに、またはまだ関係修復が可能なうちに、弁護士などの専門家を交えつつ、今後の人生について真剣に話し合うことが有効な対応策となるでしょう。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）