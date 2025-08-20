コトブキヤは、プラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷」を8月21日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

今回同社の美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」の公式ブログ「庭園日誌」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、1/6ドール用洋服との組み合わせ例など、商品の魅力について公開している。

コトブキヤショップ限定特典は「ブラックシューズセット」が付属予定

(C)KOTOBUKIYA