コトブキヤ、「創彩少女庭園」のプラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷」を8月21日予約開始！
【グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷】 予約開始：8月21日11時 発売日・価格：未定
コトブキヤは、プラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷」を8月21日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
今回同社の美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」の公式ブログ「庭園日誌」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、1/6ドール用洋服との組み合わせ例など、商品の魅力について公開している。
コトブキヤショップ限定特典は「ブラックシューズセット」が付属予定
