大坂なおみ、ザックリ胸元のぞく“雰囲気ガラリ”ショット「衣装も髪型も最高！」「すごくおしとやか」
女子テニスの大坂なおみ選手（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。ザックリ胸元のぞく“雰囲気ガラリ”ショットを披露した。
【写真】“雰囲気ガラリ” ザックリ胸元のぞく大坂なおみ「すごくおしとやか」
大坂選手は、太陽、りんご、自由の女神像の絵文字とともに、4枚の写真をアップ。試合で見せるお団子ヘアとは異なるロングヘアを下ろした“雰囲気ガラリ”な姿で、胸元がザックリと開いたワンピースを着こなしている。
この投稿に「ナオミ、本当に綺麗だね。髪も素敵だよ」「この表情大好き すごく自信があって、すごくおしとやか」「本当に美しい！輝いているあなたを見ると本当に幸せになる！衣装も髪型も最高！」「純粋な生意気さと上品さ」などの声が寄せられている。
大坂選手は今月、テニスのナショナルバンク・オープンの女子シングルスで準優勝。世界ランキング49位から25位に浮上した。
