「なんで勝手に入ってるの！？」窓から侵入してきた近所の子、手癖も悪いらしく不安が募る【ママリ】

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママの息子には手癖が悪いと噂の小3の友人がいます。いつもは家に上げることはせずにいたのですが、ある日、いきなり網戸から入ってきて、ポストから勝手にとった手紙を渡してきたのです。とっさにきつく注意をしてしまった投稿者のママでしたが、言い過ぎたかもしれないと謝ることも考えているそう。こんなときどうしたらいいの？ママリに寄せられた声をご紹介します。
勝手にポストからとった手紙を、家に入ってきて渡された
小３の子どもの友達について。
手癖が悪いという話を他のお母さんから聞いていたので家には入れるのをやめましたが、いつも息子にくっついて帰ってきて遊びに誘いだします。
今日、風を通すために窓を開けていたのですが網戸からその子がはいってきて、はい❗と郵便ポストの手紙をわたされました。
思わず、「なんで勝手に入ってるの？人の家の手紙そんな風にさわったらダメ!」と怒ってしまいました。
子どもの無邪気な親切心だったのかもしれないし手癖が悪いというのも噂で聞いただけ…なんだか心が痛んでしまいました。
遊ばせたくないのが本音、だけど子どもが仲良くするなら阻むわけにもいかず…
その子に謝る方がいいでしょうか。
勝手にポストを開けられていることも嫌だし、網戸から入って来られるのもありえません。とんでもなく自由な子ですね。
ただその子にとっては良心だったのかと思うと、叱るのが正解だったのか分からなくなりそうですね。
他人と自分の線引きができないタイプ
うちも３年男子が居ますが、人様の郵便物を勝手に触るなんて発想すら無いと思います…
他人と自分の線引きできないタイプなんでしょうね。
３年ならある程度のマナーは覚えていると思います。
うちも無断で上がってくる子は叱りますよ。改善しなければ出禁にしてます。
なので謝る必要全くないです。
「3年生ならある程度のマナーは覚えていると思う」というこちらのママ。無断で上がってくるなんて言語道断ですよね。「謝る必要は全くないです」という言葉に心が救われますね。
その子のためにも叱ってよかった
なんで、その子に謝るんですか？
あきらかに、そのお友達が悪いですし、誰かが叱らないと気付けない事もあるので、叱ってよかったですよ！
ママリさん、当然の対応をされたと思います☺️その子のためにも叱ってよかったです☺️
2人のママが同じような意見を書いてくれていました。それはどちらも「その子のために叱ってよかった」というもの。悪いことをしていても、だれも注意してくれなければ、その子は同じ過ちを繰り返してしまいます。
そう言われると「自分がしたことは間違いではなかったんだな」と気持ちが軽くなりますよね。
子どものためにも𠮟るべき時がある
子どもに“してはいけないこと”をしっかり教えてあげることは大切です。それがわが子であろうと他人の子であろうと、その子のためを思って言ったことなら間違いではないはず。
ただ他人の子を叱ることで、相手の親とトラブルになることは0ではありません。そのため言い方には少し気を付けた方がよいかもしれませんね。
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）