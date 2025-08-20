Ì¾¸Å²°¤Î¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿DF°¤ÉôæÆÊ¿¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤Ø
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÎJ1½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿È¬»öFC¡Ê°¦ÃÎ¸©3Éô¡Ë¤ÎDF°¤ÉôæÆÊ¿¡Ê41¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò20Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ø¤´Êó¹ð¡Ù¤ÈÂê¤·¤ÆÉ½ÌÀ¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¸Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸½Ìò¥é¥¹¥È4»î¹ç¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤ÏÃÞÇÈÂç¤«¤é06Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤ØÆþÃÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤È¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥¯¤Î¼ïÎà¤âÂ¿ºÌ¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¡£Åö»þ¤Î¥»¥Õ¡¦¥Õ¥§¥ë¥Õ¥©¡¼¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬PSV¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¡£
¡¡14Ç¯¤Ë¹ÃÉÜ¡ÊÅö»þJ1¡Ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯8·î¤ÎGÂçºåÀï¤ÇJ1½éÆÀÅÀ¡£ÄÌ»»247»î¹çÌÜ¤Ç¤Î½éÆÀÅÀ¤ÏJ1ºÇÃÙ¥´¡¼¥ëµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ20Ç¯´Ö¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï1ÅÙ¤·¤«¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Ì¾¸Å²°¤Î²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¡¢J¥ê¡¼¥°¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
