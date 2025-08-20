オンラインゲームで知り合った女性とのやりとりにモヤモヤ。朝から晩までLINEは普通？【ママリ】

夫が女性と1日中何気ないLINEをすることにモヤモヤ…

旦那の女性（友人）とのLINEについてです

旦那がオンラインゲームで知り合った女性と、毎晩２時過ぎまで二人で通話しながらゲームし、仲良くなってLINEを交換したようです



それが発覚して私は嫌だ、心配だと伝えたのですが

「大丈夫！やましい事はぜったいにない！」と断言…

LINEを見て良い？と聞くと簡単に見せてくれました



確かに男女のやり取り…ってかんじではないのですが

朝おきれば「おはよー」仕事前には「仕事ー」

お昼休みには「今からお昼」休憩時間には雑談

仕事終わりには「仕事終わり」「お疲れ様」

寝る前には「おやすみ」…



その他スタンプだけのやり取りなど…

１日で相っ当のやり取りの数です（意味はないもの多数）

私には今から帰るなんてやり取りありません



これって普通なの？

私が他の男の人とこんなやり取りして良いの？と聞くと

「別に問題ない、やましい事は絶対にない！断言する！

これからもLINEは見て良い。というか嫌なの？」と…



いやいやいや普通じゃないだろ！！！と思いながら

私は友人ともあまり意味のないやり取りは好まず

多くのメッセージを送る事はありません。

だから感覚が違うのかなとか…



ですかこんなにはっきり言われると揺らぎます

これって特に問題ない？私が束縛しすぎ？

どうなのでしょうか…教えて下さい！ 出典：

qa.mamari.jp

夫の交友関係にどこまで口を出していいものか悩みますよね。この記事では、夫がオンラインゲームで仲良くなった女性とLINEを交換しやりとりをしているが、その数が気になるという投稿を紹介します。夫はやましいことは絶対にないと断言しLINEを見せてくれたものの、1日中何気ないLINEを送り合っているのを見て普通じゃないと感じた投稿者さん。悪気も下心もない様子の夫を見て、自分の感覚がおかしいのかとモヤモヤしているそうです。

たとえ意味のないやりとりだとしても、夫が女性とLINEを頻繁にしていると思うと誰でもいい気はしないものだと思います。夫は全く悪気がないようですし、今後もLINEをやめるつもりがないのがちょっと気になりますよね。夫がやましい気持ちを持っていなくても相手が持っている可能性はありますし、そもそも既婚者に日常的なLINEを頻繁に送る神経がよくわかりませんよね。ゲーム上での関わりならいいと思うのですが、LINEはあまりにもやりすぎな気がします。夫にはそれを自覚してもらいたいですね。

夫の行動にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

いや、普通じゃないような…💦

百歩譲って夜中まで二人でゲームすることを良しとしても、一日中ラインのやりとりをしているっていうのは、私は受け入れ難いです。(私だったらそのゲームも許せないですけどね😕！)

やましいとかそうではない関係なしに、既婚者である以上、ちょっとアウトな気がします…。 出典：

qa.mamari.jp

嫌です！

なんで連絡しあう必要があるん？！って思います。

あと、今までは本人に悪気がなかったとしていいとしても

嫁が嫌だと言う事を、大丈夫だからと続ける気満々なのが納得できないです(><) 出典：

qa.mamari.jp

ゲームだけなら許せますが、それ以上はキレますね、、

やましいことが無いにしても、その他の連絡は必要か？と思ってしまいました( ノД`)…

逆に妻の側が同じ事をしたら旦那さんはどう思うか聞いてみたらどうでしょう？

今から帰るは嫁が知りたいくらいですよね(＃｀皿´) 出典：

qa.mamari.jp

趣味や好きなことは尊重してあげたいですが、夫婦として守るべきことがあると思いますし何よりも相手を思いやる気持ちが大事ですよね。やましい気持ちがなければ何をしてもいいわけではないですし、やめるつもりがないところも気になりますね。なぜ意味もないようなやりとりを続ける必要があるのかというのを夫は説明すべきですよね。夫は何気なくやっているつもりでも、その行動一つ一つが信頼を失うことになるということを夫には改めて考えてもらいたいものですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）