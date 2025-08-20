移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」

LGエレクトロニクス・ジャパンは、今年5月にクラウドファンディング・Makuakeで先行販売した移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」(32U889SA-W)を8月28日より順次一般発売する。価格はオープンで、市場想定価格は149,800円前後。

モニターとHASスタンドが一緒になった「LG Smart Monitor」(32U880SA-W、129,800円前後)、ホイール付き可動式フレキシブルスタンド「LG Smart Monitor Swing Stand」(STA32F、39,800円前後)も用意する。

LG Smart Monitor Swing

LG Smart Monitor Swingは、独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデル。先日のクラウドファンディングでは、モニター関連プロジェクト歴代1位となる支援総額1億2,100万円超を集めた。

4K解像度と、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用した31.5型ディスプレイで、直感的に操作できるタッチ操作に対応。

また、ホイールが付いた可動式フレキシブルスタンドを搭載。部屋中好きな場所に手軽に移動させることができるほか、前後左右・上下、さらにピボットにも対応しているため、モニターの角度を姿勢や目線に合わせて調整できる。

PCに接続してデュアルモニターとして使用でき、PCに接続しなくても、WebブラウジングやVODアプリを通じてストリーミングコンテンツを楽しめる。

iOSデバイス向けのAirPlay 2とAndroidデバイス向けのMiracastに対応しており、ワンタップでデバイス上のコンテンツを画面に表示可能。ホームオフィスでの作業や寝室での映画鑑賞など、好きな場所に移動させて、仕事でも遊びでも活躍できるモニターになっている。

LG Smart Monitor

LG Smart Monitor(32U880SA-W)は、デスクの上でのみ使用する場合のモニター。

独自のwebOSや高精細なディスプレイ、高音質なスピーカー、インターフェースなどの特徴はLG Smart Monitor Swingと共通。スタンドは、110mmの高さ調整、前-5度・後20度のチルト、左右20度のスイーベル、90度のピボットに対応。姿勢や目線に合わせて調整できる。

LG Smart Monitor Swing Stand

ホイール付き可動式フレキシブルスタンド。329mmの高さ調整、前-20度・後50度のチルト、左右60度/90度のスイーベル、90度のピボットに対応しており、姿勢や目線に合わせて調整できる。

スタンド底面の5つのホイールによって、モニターを好きな場所にスムーズに移動させることも可能。

VESAマウント100mm×100mmに対応しており、規格に準拠したモニターを取り付けることができる。