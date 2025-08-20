◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年8月20日 神宮）

巨人の泉口友汰内野手（26）が20日のヤクルト戦（神宮）で貴重な同点適時打を放った。

「1番・遊撃」に入って先発出場。先発左腕・森田が村上に被弾して1点先制を許した直後の3回だった。

2回まで完全投球だった相手先発右腕・アビラが突如制球を乱し、振り逃げと2四球で無死満塁。このチャンスで第2打席に入った泉口は2ボールからの3球目、高め直球を中前に弾き返して1―1の同点とした。

泉口はチームが20安打15得点で爆勝した前日19日の同戦では3安打猛打賞。球団17年ぶりのサイクル安打を放った丸を筆頭に中山、リチャードと3選手が4安打を放っており陰に隠れてしまったものの、きっちりと仕事をしていた。

また、この日の先発マウンドに上がっている2023年ドラフト同期・森田駿哉投手（28）の先発試合では6日のヤクルト戦（東京D）で3回に中前適時打、12日の中日戦（東京D）では7回に中前適時打を放っており、これで全3試合で中前適時打。同期（森田が2位、泉口が4位）の絆を見せ続けている。

▼泉口 みんなでつないでくれたチャンスだったので、同点に追いつくことができて良かったです。勝てるようにこの後も頑張ります。