山田裕貴（34）主演映画「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督、9月12日公開）プレミアムナイトが20日、東京・丸の内ピカデリーで行われた。

この日は、ベートーヴェンを演じた古田新太（59）、ベートーヴェンのイメージを天才だと“捏造（ねつぞう）”した忠実な秘書シンドラーを演じた山田をはじめ、19世紀の人々を日本人ながら演じた俳優陣が、劇中で着用した衣裳でレッドカーペットを歩いた。

山田は、丸の内ピカデリーのエスカレーターに乗って、レッドカーペットに降りたって早々「あのぉ…こんなエスカレーターで登壇するのが初めてで、みんな困惑してるもんで」と笑った。そして前田旺志郎（24）がポーズを取ったことに触れ「旺志郎君がポーズしてくれた」と笑みを浮かべた。

古田は「この年でドイツ人をやります。日本人皆でドイツ人をやるの、恥ずかしくない。フリをしていないので…」と口にした。ただ、フロアには冷房が効いていない中、厚手の衣装を着ており「ベッチンだよ、ベッチン」とボヤき、取材陣を笑わせた。

この日、同じ丸の内ピカデリー内のスクリーンでは、山田が主演し公開中の映画「木の上の軍隊」（平一紘監督）も上映されており、イベント前から“山田祭”と化した。