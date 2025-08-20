ÁÇÈ©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¯Ç¨¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¡ÀÖ¤Î¥Ó¥¥Ë¤ÈÈþÃ«´Ö¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡¡¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê41ºÐ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯10·î22Æü¤ËºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¤¤½¤Ã¤Á¡£°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤×¤Ã¤¯¤ê¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤Ä¤ë¤ó¤Ä¤ë¤ó¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó
Á°ºî¡Øand more¡Ù¤«¤é2Ç¯¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é25Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢º£¸½ºß¤ÎÈà½÷¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¡£Æ©¤ÄÌ¤ëÀÄ¤¤³¤¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÀî¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÅ¡Âð¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥â¡¼¥Æ¥ë¡¢¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§ºÌË¤«¤Ê¥í¥±ÃÏ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ç¡¢»þ¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÑ³¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£²áµîºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤½¤Ã¤Á¡×¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
Àè¹Ô¥«¥Ã¥È3ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Ñ¤ÎÏ¢Â³¡£Ç¨¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬ÁÇÈ©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¡¢ÀÖ¤Î¥Ó¥¥Ë¤È¿¼¤¤ÈþÃ«´Ö¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î²¦Æ»¡£Íð¤ìÈ±¤Î½ãÇò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ú°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¤¤½¤ä¤Þ¡¦¤µ¤ä¤«¡¡1983Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡¡2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢2025Ç¯4·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ç¤Ï¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ËÉü½²¤¹¤ëÀì¶È¼çÉØ¤òÇ®±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£