＜犬3匹で夫に復讐＞待ち伏せする元夫「やり直させてほしい！」私の答えはもちろん…【第5話まんが】
私はニコ。元夫リュウイチに家を追い出され、小学生の息子タツキと犬3匹とともに実家に身を寄せました。「誰にでも言いふらせばいい」と笑ったリュウイチのことを、私は絶対に許すことはできません。私は犬の面白可愛い動画でバズったことを利用し、SNSを使った復讐をスタート。ライブ配信でリュウイチのひどい言葉を暴露してやりました。やがて私は近所の中古物件を購入し、犬たちがのびのび暮らせる家へ引っ越すことができました。
犬たちを散歩させていると、私を呼ぶ声が聞こえました。振り返るとそこにはリュウイチが立っています。私がアップした犬の動画を見て、実家近くの散歩コースで待ち伏せしていたのでしょう。リュウイチは私に向かって頭を下げます。
私は冷たく言い放つと、犬たちを連れてその場を後にします。リュウイチもそれ以上追いかけてきませんでした。タツキも3匹の犬たちも、私が守ってみせる……！ その後私は、リュウイチが会いに来たことを両親に伝えました。
リュウイチには「やり直したい」と泣きつかれましたが、「あなたのおかげで新しい道に進めた」と皮肉を言ってやりました。近いうちに弁護士に相談し、慰謝料と養育費の取り決めができたら動画配信は終了するつもりです。もともと配信を続けたいわけではなかったし、リュウイチへの復讐もそれでおしまいにします。
私と別れて不倫相手と結婚するはずだったリュウイチ。けれどあんなふうに私の元へ来たということは、きっと幸せではないのでしょう。私の配信がリュウイチの人生を変えてしまったのかもしれませんが、それも自業自得。大切なタツキと犬たちのために、私は前に進むだけです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
犬たちを散歩させていると、私を呼ぶ声が聞こえました。振り返るとそこにはリュウイチが立っています。私がアップした犬の動画を見て、実家近くの散歩コースで待ち伏せしていたのでしょう。リュウイチは私に向かって頭を下げます。
私は冷たく言い放つと、犬たちを連れてその場を後にします。リュウイチもそれ以上追いかけてきませんでした。タツキも3匹の犬たちも、私が守ってみせる……！ その後私は、リュウイチが会いに来たことを両親に伝えました。
リュウイチには「やり直したい」と泣きつかれましたが、「あなたのおかげで新しい道に進めた」と皮肉を言ってやりました。近いうちに弁護士に相談し、慰謝料と養育費の取り決めができたら動画配信は終了するつもりです。もともと配信を続けたいわけではなかったし、リュウイチへの復讐もそれでおしまいにします。
私と別れて不倫相手と結婚するはずだったリュウイチ。けれどあんなふうに私の元へ来たということは、きっと幸せではないのでしょう。私の配信がリュウイチの人生を変えてしまったのかもしれませんが、それも自業自得。大切なタツキと犬たちのために、私は前に進むだけです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子