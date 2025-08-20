ローソンは8月19日より、山梨銘菓｢桔梗信玄餅｣で有名な桔梗屋さん監修のサンドイッチやデザートなど3品を、関東甲信越エリアの「ローソン」にて販売している。

ローソン「桔梗屋監修　黒みつきなこサンド」

「桔梗屋監修　黒みつきなこサンド」は、香ばしく濃厚な程よい甘さのきなこホイップクリームと、桔梗屋の特徴である「とろりとした黒みつ」を再現した黒みつゼリーをサンド。きなこホイップを堪能できるスイーツサンドとなっている。価格は397円。

ローソン「桔梗屋監修　クロワッサン(黒みつ&きなこホイップ&求肥)」

「桔梗屋監修　クロワッサン(黒みつ&きなこホイップ&求肥)」は、黒みつに桔梗信玄餅をイメージしたもちもちの求肥、程よい甘さのきなこホイップをサンド。和と洋が楽しめるクロワッサンとなっている。価格は181円。なお、販売店舗は飯田市下伊那郡を除く。

ローソン「桔梗屋監修　ひんやり黒みつきなこの和ぱふぇ」

「桔梗屋監修　ひんやり黒みつきなこの和ぱふぇ」は、程よい甘さの黒みつゼリーと香ばしいきなこムースを合わせた、夏にぴったりのさっぱりとした和風パフェ。価格は313円。なお、販売店舗は新潟エリアを除く。